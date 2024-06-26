للمرة الأولى.. زراعة كلية لمريض مستيقظ (صور)

وبحسب موقع "لايف ساينس" تخللت الجراحة التي استغرقت أقل من ساعتين، حقن مخدر في السائل المحيط بالحبل الشوكي السفلي وتخدير طفيف لنيكولاس لزيادة الراحة.

ولم يشعر نيكولاس بأي ألم وتمكن من رؤية كليته الجديدة، التي تبرع بها صديقه بات وايز، قبل زرعها في جسده.

وخرج نيكولاس من المستشفى في غضون أقل من 24 ساعة، بينما عادة ما يبقى مرضى زراعة الكلى في المستشفى أياما أو أسبوعا.

وقال الأطباء إن نيكولاس عانى من مشاكل في الكلى منذ كان عمره 16 عامًا؛ مما استدعى إلى إجراء هذه العملية الآن.