علامة تجارية تونسية تحول بلاستيك عبوات البحر إلى أزياء

على أحد الشواطئ التونسية، يجمع شخصان العبوات البلاستيكية من الشاطئ، قبل تحويل ما يُجمع إلى فساتين مصنوعة من قماش الدنيم الأزرق بواسطة "أوتا"، وهي أول شركة لصناعة الملابس الصديقة للبيئة في تونس.

وبحسب "قناة فرانس 24"، تباع العبوات لاحقًا لمبادرة تحمل اسم "سيكوال" التي تحوّل الحبيبات البلاستيكية بعد طحن النفايات، إلى ألياف نايلون في واحد من 4 مصانع فقط في العالم مجهزة بهذه التقنية في البرتغال.