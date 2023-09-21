تقرير: تردي الأوضاع الاقتصادية يدفع الشباب الإسبان للعيش مع والديهم

في تحوّل اجتماعي يؤشر على تردي الحالة الاقتصادية، ارتفعت نسبة الشباب الإسبان، في الفئة العمرية بين 25 و34 عامًا، الذين باتوا يفضلون العيش مع والديهم لأكثر من 46%، العام الماضي، أي ما يقرب زيادة بعشر نقاط عما كانت عليه النسبة قبل عشر سنوات، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "فونكاس" الإسبانية نشره موقع "إنفوباي" الإخباري.

التقرير أظهر أن قطاع المساكن المؤجرة بأسعار معقولة، الذي يعتبر "طريق التحرر" المفضل للشباب الأوروبي، يعاني من نقص شديد في إسبانيا؛ ما تسبب في بقاء الشباب مع عائلاتهم لفترات أطول.