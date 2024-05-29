مي سليم تفاجىء الجمهور بخبر ارتباطها

شوّقت الفنانة الأردنية مي سليم جمهورها بخصوص ارتباطها، نافية ما تردد حول علاقتها بالفنان المصري أحمد الفيشاوي، بعد ظهورهما معا، خلال العرض الخاص لفيلمهما الأخير.

وأجابت مي سليم عن سؤال حول ارتباطها خلال لقاء تلفزيوني قائلة: "إن شاء الله قريبا أقول لكم خبر لذيذ"، وبالاستفسار عن شخصية شريكها الجديد قالت: "مش يمكن يكون في علاقة من خارج الوسط الفني".

وتأتي تصريحات مي سليم بعد يومين من نجاتها من حادث مروري مروّع إثر تصادم سيارتها مع سيارة نقل ثقيل؛ ما أسفر عن تدمير سيارتها، دون إصابتها.

وكشفت شقيقة الفنانة الأردنية، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام تفاصيل الحادث، حيث نشرت صورة لسيارة شقيقتها، وعلقت قائلة "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل ضربهم وجرى".

وأضافت "هي بخير وده أهم حاجة بس بجد بعض سواقي التريلات والميكروباصات بيبقوا نازلين ينتحروا، وما بيهمش أرواح الغير، حسبي الله ونعم الوكيل".

ووقع الحادث بينما كانت مي سليم متجهة من منطقة "الشيخ زايد" بالجيزة إلى "التجمع الخامس" بالقاهرة.