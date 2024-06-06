دعوات سورية لإنقاذ "السوسن الدمشقي" من الانقراض

دعا مؤتمر علمي تحت عنوان "السوسن الدمشقي"، عُقد، أخيرًا، في العاصمة السورية دمشق، إلى حماية النباتات البرية المهددة بالانقراض، وفي مقدمتها زهرة "السوسن"، وذلك بعدما تراجع ظهور أنواع منها في البرية السورية.

وتُطلق، منذ سنوات في سوريا، نداءات لحماية النباتات البرية من الانقراض، وفي مقدمتها أكثر من 30 نوعًا من زهرة "السوسن الدمشقي"، وذلك قبل إقامة عدة محميات ومشاتل متخصصة بحماية النباتات المهددة بالانقراض.

وخصصت مدينة حمص، حديقةً لزهرة "السوسن" وتحمل اسمها، وفي الحديقة البيئية في العاصمة دمشق، تمت زراعة الكثير من أنواع "السوسن" المهدد بالانقراض.