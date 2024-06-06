دعوات سورية لإنقاذ "السوسن الدمشقي" من الانقراض
دعا مؤتمر علمي تحت عنوان "السوسن الدمشقي"، عُقد، أخيرًا، في العاصمة السورية دمشق، إلى حماية النباتات البرية المهددة بالانقراض، وفي مقدمتها زهرة "السوسن"، وذلك بعدما تراجع ظهور أنواع منها في البرية السورية.
وتُطلق، منذ سنوات في سوريا، نداءات لحماية النباتات البرية من الانقراض، وفي مقدمتها أكثر من 30 نوعًا من زهرة "السوسن الدمشقي"، وذلك قبل إقامة عدة محميات ومشاتل متخصصة بحماية النباتات المهددة بالانقراض.
وخصصت مدينة حمص، حديقةً لزهرة "السوسن" وتحمل اسمها، وفي الحديقة البيئية في العاصمة دمشق، تمت زراعة الكثير من أنواع "السوسن" المهدد بالانقراض.
فيما أسست وزارة الزراعة مشتلاً في منطقة الغاب، مهمته متابعة النباتات المهددة بالانقراض، والعمل على إكثارها ونثر بذورها في البرية والأحراج، وكانت زهرة "السوسن" في مقدمة اهتماماته.
وتعد زهرة "السوسن"، من النباتات الشتوية المعمّرة، وتتفتح على شكل قوس قزح، ولها رائحة خفيفة، وتستمر فترة طويلة بعد القطف، وتستعمل في تنسيق الباقات الزهرية، وتتفتح في الربيع والأيام الأولى من الصيف.
وتقول المهندسة الزراعية ريجينا ملوك لـ"إرم نيوز": "زهرة السوسن الدمشقي، من الفصيلة السنوسية، تكثر على السفوح الشرقية لجبل قاسيون، على ارتفاع 1200م، وحُذّر من انقراضها، منذ العام 1975، لكنها استمرت بنسب مختلفة، ثم عادت المطالبات بحمايتها منذ سنوات".
ومنذ سنوات أطلق مهرجان "اليان" الثقافي في حمص، أكثر من 59 بطاقة بريدية تحمل صورة زهرة السوسن السورية، في حفل أقيم أمام "حديقة السوسن"، التي خصصتها مدينة حمص، للاحتفاء بالزهرة السورية النادرة.
ودعت جمعيات البيئة، لحماية الزهرة، وعقدت لأجلها الندوات المحذرة من الجور في قطفها، وضرورة الإبقاء على بصيلاتها في التربة، حتى لا تتعرض للانقراض.
ويوجد في العالم، أكثر من 100 نوع من زهرة "السوسن"، وتتميز سوريا بوجود أكثر من 30 نوعًا بريًا في أراضيها، ومن أنواع "السوسن" السوري "سوسن نصير"، وينمو في اللاذقية.
و"السوسن الدخاني" في إدلب وجبل محسن قرب حلب، و"السوسن المهمازي" في جبل سمعان والبارا، و"سوسن بصرى" في درعا، و"السوسن الذهبي" النادر في الميماس وجبل قليب في السويداء، والسوسن الدمشقي في دمشق وجبل".