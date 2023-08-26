تقرير: تزايد مستوى عنف ووحشية عصابات المخدرات في المكسيك

ذكر موقع "إنفوباي" المكسيكي، أن الأعمال الوحشية التي تمارسها عصابات الاتجار بالمخدرات أصبحت بمثابة ورم سرطاني يفتك بجسد المجتمع المكسيكي.

وتطرق الموقع في تقرير نشره، اليوم السبت، إلى الممارسات الوحشية لعصابات الاتجار بالمخدرات، قائلاً، إن قطع الرؤوس مجرد واحدة من الممارسات الإرهابية المختلفة، التي يتم إجراؤها عادة لبدء القتال.

وأضاف الموقع، أن العصابات لجأت إلى توثيق ممارستها الوحشية كعمليات السلخ وفتح الصدور، حتى أن تلك الجرائم طالت أطفالاً انتزعت قلوبهم من صدورهم وهم على قيد الحياة لأكلها في محاولة لإثبات وجودها قدراتها الإجرامية.

ونقل الموقع عن عالمة النفس وعالمة الجريمة مونيكا راميريز قولها: " لسوء الحظ، نعلم أننا نعيش حاليًا في دولة المخدرات، التي سيطرت بالفعل على الجريمة المنظمة، وأعمال الابتزاز والاعتداءات، وأصبحت أيضًا جزءًا من صناعة العنف العام".