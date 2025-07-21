تصدرت الترند.. من هي الفنانة السورية دانا مارديني؟

لا تزال ردود الأفعال تتوالى حول إعلان الفنانة السورية دانا مارديني اعتزالها الدراما التلفزيونية بشكل مفاجىء دون توضيح الأسباب، فيما ربط البعض بين قرارها الذي تصدر الترند وبين اهتمامها بقضايا عامة مثل التعليق على أحداث السويداء.

ونفت مارديني أن يكون الأمر "نتاج موقف طارئ أو ردّ فعل" قائلة: " القرار ليس وليد اللحظة، منذ سنوات وأنا أودّ اعتزال التلفزيون. فخورة بما قدّمت، واكتفيت إلى هنا"، فيما اعتبر نشطاء أن القرار يعد "لغزا" وأنه لا يمكن أن يكون "عفويا".

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وتعد دينا مارديني من أبرز الوجوه النسائية في الجيل الجديد من فناني سوريا، وتميزت بحضور لافت وقدرة على التنوع والتعمق في الشخصيات، دون أن تعتمد على جمالها فقط حتى لا تتحول إلى مجرد "صورة بلا مضمون".

ولدت مارديني في 26 يونيو عام 1988 بالعاصمة السورية، حيث قادتها ميولها الفنية إلى دراسة فن التمثيل بشكل متخصص، فتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2011.

بمجرد تخرجها شاركت بمسلسل "ولادة من الخاصرة" لتتوالى أعمالها التلفزيونية فيما بعد ومنها "أرواح عارية"، 2012، "سنعود بعد قليل"، 2013، "قلم حمرة" و"حلاوة روح"، 2014، "العراب: نادي الشرق"، 2015، "أهل الغرام"، 2017، "تانغو"، 1018، "ع الحلوة والمرة"، 2021، "للموت" 2022.

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شاركت في عدة أفلام منها "دمشق مع حبي"، 2010، "رسائل الكرز"، 2015، كما شاركت في مسرحيتي "سيلكون" و"لحظة".

في 2019، نالت جائزة "موريكس دور" كـ "أفضل ممثلة عربية" في الدراما اللبنانية – العربية المشتركة عن دورها في مسلسل "تانغو".