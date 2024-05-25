الذكاء الاصطناعي يعيد تصميم مدينة بغداد بطريقة ساحرة (صور)

من المؤسف أن الصور التي نشرتها المهندسة العراقية، سمر الصافي، ليست موجودة على أرض الواقع، وليست كذلك ضمن أي مشروع طموح قيد الإنشاء، إنما مجرد حلم جسدته المصممة العراقية.

وصممت "الصافي" مدينتها بغداد، كما تحب أن تراها، بكل رموزها العريقة، بدءًا من بوابة عشتار، والحدائق المعلقة، وحتى المئذنة "الملوية" في المسجد الجامع الكبير.