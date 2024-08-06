بعد بلوغه سن الثانية عشرة، سيتعين على الأمير جورج، الالتزام بقاعدة ملكية صارمة تمنع سفر ورثة العرش معًا.

وتنص القاعدة على أن ورثة العرش لا يمكنهم السفر معًا لضمان حماية النظام الملكي في حال حدوث حادث كارثي.

وهذا التقليد، الذي بدأ العمل به في عهد الملك تشارلز، يعني أن الأمير جورج سيتعين عليه السفر بشكل منفصل عن والده، الأمير ويليام، الذي اتبع القاعدة ذاتها عندما كان في سن مشابه.

وتُطبق هذه القاعدة لحماية الأعضاء الرئيسيين في خط العرش، حيث تطلب من الأمير جورج، الذي يحتل المرتبة الثانية في ترتيب العرش..

ومن غير الواضح بعد ما إذا كان الأمير جورج سيستمر في السفر مع والدته وإخوته، أو سيسافر بمفرده.

أخبار ذات علاقة برلمانية بريطانية تهاجم الأمير جورج.. لهذا السبب

وقد يكون الأمير جورج لا يزال صبيًا، ولكن بصفته ملكًا مستقبليًا، سيتعين عليه اتباع سلسلة من القواعد الصارمة طوال فترة تربيته.

تجدر الإشارة إلى أن القواعد الصارمة التي تحكم سفر العائلة المالكة تهدف إلى ضمان سلامة أفرادها وتفادي أي تهديدات محتملة.