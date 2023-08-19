البرتغال.. سحب مستحضرات تجميل تحتوي مادة "القنب"
أمرت الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في البرتغال المتاجر بسحب اثنين من كريمات التجميل، وهما "Cannabiron CBD" و"Good Cannabis"؛ بسبب احتوائهما على مستخلصات من مادة "القنب" المخدرة.
وبحسب ما أوردت صحيفة "Acoriano Oriental" البرتغالية، يوم السبت، فإن المواد المستخلصة من نبات "القنب" يحظر استخدامها في مستحضرات التجميل.
وأوضحت أن قرار الهيئة جاء بعد أن تسلّمت شكوى بخصوص تلك المستحضرات التجميلية، حيثُ تبين للهيئة بعد التحقق وجود مستخلصات مادة "القنب" داخل المنتجين، اللذين يباعان في الأسواق المحلية.
وبينت الهيئة، في تعميم عبر موقعها الإلكتروني، أن المنتجين يحتويان في تركيبتهما على مادة "الكانابيديول"، التي يتم الحصول عليها من خلال مستخلصات مادة "القنب"، غير المسموح بها في تصنيع مستحضرات التجميل.
وأكدت الهيئة منع تسويق مستحضرات التجميل التي تحتوي على مادة "الكانابيديول" في تركيبتها، محذّرة المتاجر من عرض تلك المنتجات للبيع، كما طلبت من المستهلكين التوقف فورًا عن استخدام تلك المنتجات.
المصدر: صحيفة "Acoriano Oriental" البرتغالية.