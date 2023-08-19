البرتغال.. سحب مستحضرات تجميل تحتوي مادة "القنب"

وبحسب ما أوردت صحيفة "Acoriano Oriental" البرتغالية، يوم السبت، فإن المواد المستخلصة من نبات "القنب" يحظر استخدامها في مستحضرات التجميل.

وأوضحت أن قرار الهيئة جاء بعد أن تسلّمت شكوى بخصوص تلك المستحضرات التجميلية، حيثُ تبين للهيئة بعد التحقق وجود مستخلصات مادة "القنب" داخل المنتجين، اللذين يباعان في الأسواق المحلية.