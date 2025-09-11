تشانينغ تاتوم يُلمح لتعديلات شخصية "غامبيت" في Avengers

أكد تشانينغ تاتوم، العائد لتجسيد شخصية "غامبيت" في فيلم Avengers: Doomsday، لمجلة Variety أن زميله رايان رينولدز لم يصل بعد إلى موقع التصوير، في إشارة ساخرة لتعليقات رينولدز الأخيرة حول مشاركته في الفيلم.

وأضاف تاتوم أن حجم المشروع ضخم، وأن الفيلم سيُبهر الجمهور عند عرضه، مؤكدًا أن فريق العمل يسعى لتقديم عمل سينمائي مذهل يعكس توسع عالم مارفل السينمائي.

وكشف تاتوم عن تعديل لهجة غامبيت الكاجونية مقارنة بفيلم Deadpool & Wolverine، موضحًا أن اللهجة لن تكون بنفس كثافة النكتة السابقة، وذلك للحفاظ على التوازن بين الكوميديا والدراما والتشويق.

وقال: "لن أستخدم لهجة كاجونية تمامًا، المخرجان يريدان أن تكون الأمور مضحكة لكن ضمن سياق درامي". وأضاف أن المشاهد الجادة لغامبيت ستظهر بشكل مختلف، خاصة عندما يخلع قناع ماردي غرا.

وأوضح تشانينغ تاتوم أن اللهجة غير المفهومة في Deadpool & Wolverine كانت مقصودة، كنوع من الدعابة، وأضاف: "لهجة الكاجونية جزء من جذوري؛ نشأت في ميسيسيبي ووالدي من نيو أورلينز؛ لذا كانت الطريقة طبيعية بالنسبة لي".

كما ذكر أن ريان رينولدز ساهم في إثارة روح الدعابة في موقع التصوير من خلال تفاعلاتهما حول الحوار.

ويُعد فيلم Avengers: Doomsday من إخراج أنتوني وجو روسو، ويُعدّ جزءًا من توسع عالم مارفل السينمائي. ويجري حاليًّا تصوير المشاهد الرئيسية، مع توقعات بأن يكون الفيلم أحد أبرز إنتاجات 2026. ومن المقرر عرضه رسميًّا في 18 ديسمبر 2026.