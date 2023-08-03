باربي من السينما إلى القبور.. طرح توابيت باللون الوردي

وأضاف: «إنه تذكير بأن قصصنا تستحق أن نتذكرها ونحتفل بها بالألوان والحيوية، أتمنى أن يكون هذا التكريم احتفالا مليئا بالحب والألوان والذكريات التي لا تُنسى».

وتدور أحداث فيلم Barbie في إطار كوميدي حول عالم الدمية الشهيرة باربي وحبيبها كين، وطرح فيلم Barbie، في السينمات بتاريخ 21 يوليو 2023.

وتخطت إيرادات فيلم الدمية الشهيرة باربي، حاجز الـ800 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم، وهو ما يعد رقما ضخما.