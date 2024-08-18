السيناريست محمد سمير مبروك يخضع لجراحة دقيقة في القلب

خضع السيناريست المصري محمد سمير مبروك، اليوم الأحد، لجراحة دقيقة، تمثلت في كي شريان في القلب، وذلك ضمن سلسلة من العمليات الجراحية التي يخضع لها، منذ سنوات، بسبب معاناته مع أمراض القلب.

يذكر أن محمد سمير مبروك خضع، قبل ٣ أعوام، لعملية صدمات كهربائية في القلب، حيث أعلن السيناريست أحمد عادل سلطان، آنذاك، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" عن الوعكة الذي تعرض لها صديقه، قائلاً: "الصديق والأخ العزيز السيناريست محمد سمير مبروك، يمرُّ بوعكة صحية، ويعمل عملية صدمات كهربية في القلب".

وأضاف: "نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل، الدعاء يرد البلاء، وعسى أن يكون من بينكم من لا يرد الله دعوته، ألف سلامة عليك يا محمد، وإن شاء الله تقوم منها على خير يا حبيبي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاءً عاجلاً لا يغادر سقمًا".

ومحمد سمير مبروك سيناريست اشتهر بكتابة العديد من الأفلام الشعبية، على رأسها: "عبدة موتة" للفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى أفلام "المهندس حسن" و"محترم إلا ربع" و"سالم أبو أخته".

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بالإضافة إلى: "الخلبوص"، و"صابر جوجل"، و"بيكيا" بطولة محمد رجب، و"القشاش" بطولة محمد فرج، وحورية فرغلي، و"النبطشي" بطولة محمود عبد المغني، و"استدعاء ولي عمر" بطولة حورية فرغلي، ومحمد عز.

وكان آخر أعمال محمد سمير مبروك فيلم "هارلي" بطولة: محمد رمضان، محمود حميدة، مي عمر، أحمد داش، حسني شتا، مي كساب، ومن إخراج محمد سمير.