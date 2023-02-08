مسلسل "أزمة منتصف العمر".. من بطولة الحبكة
إن متابعة الحلقات السبع الأولى من مسلسل "أزمة منتصف العمر" كفيلة بجعلك ترفع القبعة لِنَسَّاج حبكته "أحمد عادل سلطان"، إذ رغم الفجوات العديدة في النص، إلا أن البناء الدرامي المتين والترتيب المُحكَم لأحداث القصة استطاعا شدّ اهتمام الجمهور وإثارة فضوله، خاصة مع كثرة المفاجآت والصدمات والانعطافات الدرامية.
ولعل فكرة العمل (كتبها "أيمن سليم") القائمة على تشابكات هائلة من العلاقات، وتقاطعات غرائبية لمصائر الشخصيات، وانحرافات شديدة في عواطفها وآمالها، تطلَّبت تلك العناية الخاصة بالحبكة، التي عملت على تحويل مجرى الأحداث دون توقف، ودفعها إلى الأمام باتجاهات غير متوقعة باستمرار.
المسلسل في خطِّه الدرامي العريض يحكي عن آثار فارق العمر الكبير بين الزوجين، والنتائج الكارثية المترتبة على ذلك، لكن هذه الفكرة لا تلبث أن تتنحى جانبًا، لتحل محلَّها مآثر العواطف "المشربكة"، التي لا تُلقي بالًا للعمر، ولا للأعراف الاجتماعية، ولا حتى لمنظومة الأخلاق التقليدية.
يبدأ "أزمة منتصف العمر" من الماضي باستذكار زواج فيروز (ريهام عبد الغفور) من عزّت (رشدي الشامي) الذي يكبرها بعشرين عامًا، لننتقل مباشرةً إلى حفل زفاف ابنتهما مريم (رنا رئيس) من طبيب الأسنان عمر (كريم فهمي) مع فارق مشابه في السِّن، ورغم المحبة والوفاق الظاهرين إلا أن هناك الكثير من الخلافات المُضمَرة، نتيجة مستوى الوعي وزاوية النظر إلى الحياة، التي لا تلبث أن تفعل فعلها.
مريم مُدَلّلة، وطلباتها مجابة من والدها مالك أحد المصانع، وعلاقتها غير سوية مع والدتها، بينما عمر برز ضمن عائلة عزّت وكأنه هبط بالمظلة، فوالدة العروس لا تعلم عنه شيئًا، ولم تره سوى عندما تم عقد قرانه على ابنتها، لنكتشف شيئاً فشيئاً أن طبيب الأسنان لديه ماضيه الحافل، إذ هَجَرَ والدته (سلوى محمد علي) كثيرة الزواج بعد وفاة والده وظل حاقداً عليها، وسبق له أن تزوج من سلمى (هند عبد الحليم) وطلَّقها لأنها كانت السبب بوفاة جنينها لتعاطيها المخدرات.
وفي مقابل ملاحقة ماضيه له، نرى مريم تمارس حياتها كأي مراهقة، مع صديقاتها في النادي الرياضي أو ضمن حفلات أعياد الميلاد، وما إن يمضي بعض الوقت حتى يكتشف عمر أن والد زوجته على علاقة مع إحدى صديقاتها ياسمين (ركين سعيد)، وبعدها يتزوجان بالسر بدعم من ابن أخته زياد (عمر السعيد) الساعي لاستعادة أملاكه من خاله الذي استولى عليها بعد وفاة أمه.
وتتعقد الأمور أكثر مع غيرة مريم الزائدة على عمر، فتتهمه مرة بالعودة إلى طليقته سلوى، وأخرى بخيانتها مع مساعدته هايدي (آية سعيد)، وبعد أن تهينها ضمن مؤتمر علمي لأطباء الأسنان، يرمي عليها يمين الطلاق، وعندما تسعى أمها فيروز لثنيه عن رأيه يعترف عمر بحُبِّه لها دون أن يعرف سبباً لمكمن هذا الشعور لديه.
ويتزامن ذلك مع معرفة الأم المظلومة من زوجها بزواجه من صديقة ابنته، وتحت ضغط العواطف تقيم علاقة مع زوج ابنتها، ونتابع سعي زياد للاستئثار بعاطفة ابنة خاله بغية الحصول على أملاكها التي سترثها من والدها، وأيضاً إجباره ياسمين للتوقيع على تنازل عن الشقة التي كتبها عزّت باسمها، وتعنيفه لزوجته فرح (هاجر عفيفي) الصابرة عليه، وبالتوازي يساند عمر زوجته السابقة بعد حادث سير ويدخلها مصحًّا للتخلص من الإدمان، ونراه في أقصى درجات العصابية عند طبيبه النفسي لتعقُّد حياته بشكل غريب.
ولكن المفارقة الدرامية الصادمة والصاعقة والمتفجرة أن مريم وفيروز تحبلان من الشخص ذاته، خاصةً أن عزَّت المتصابي لم يمس فيروز منذ ثلاث سنوات، والأنكى أنه كان يوهمها بأنها غير قادرة على الحمل، ليكون السؤال الصارخ الآن: إذًا مريم هي ابنة مَن؟ وهذا ما ستجيب عنه الحلقات المقبلة.
المخرج كريم العدل استطاع أن ينصب كمائنه الجمالية لهذه الحكاية المعقدة، أوَّلًا بخياراته الموفقة جداً في الكاستينغ، وثانيًا بحركة كاميرته التي ترسم القلق والتوتر باحترافية عالية، ويلتقط مكامن التطورات النفسية في وجوه أبطاله، ونَظَراتهم، وحركات أيديهم وأقدامهم، مع اهتمام بالإضاءة وزوايا التصوير وتركيزها على الجوهر والكامن في الشخصيات والأماكن.
أما على صعيد الممثلين فنلحظ صدقًا في الأداء ومتعة في تجسيد شخصياتهم، وعناية بأدق التفاصيل، من كريم فهمي بشخصيته المُرَكَّبة وذات الأبعاد النفسية الصعبة، وريهام عبد الغفور المؤثرة في عمق المشاهدين بجمالها المظلوم وتمكُّنها من تجسيد ارتكاساتها بصدق وعفوية، إلى رشدي الشامي الذي صدقناه ببروده العاطفي وشغفه بالصغيرات وعلاقته الخاصة مع ابن أخته ومع العُمّال في مصنعه.
ولا ننسى التعاطي الذكي لعمرو السعيد وركين سعد ورنا رئيس وهند عبد الحليم وغيرهم من الوجوه الشابة مع شخصياتهم وتقلباتها النفسية والعاطفية، ومع كل ذلك تبقى البطولة الأساسية هي للحبكة التي ستدفعنا لمتابعة ما تبقى من العمل واكتشاف ما يخفيه من مفاجآت جديدة.