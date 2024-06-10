دارين حمزة تكشف لـ"إرم نيوز" سبب ابتعادها عن التمثيل سنوات

كشفت الفنانة اللبنانية دارين حمزة في حديث خاص لـ"إرم نيوز" من مقر إقامتها في اسطنبول للمرة الأولى عن نيتها دخول مجال الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تفكر بهذه الخطوة منذ سنوات لكن أمورا عطلتها عن الانطلاق.

ونوهت دارين بأن خوضها تجربة الإنتاج لا يعني ابتعادها عن التمثيل، مؤكدة أنها ستعود قريبا بمسلسل درامي قصير ستتولى إنتاجه مع شركة أخرى.

وأوضحت دارين سبب الاتجاه لتجربة الإنتاج، قائلة: "الإنتاج خطوة صعبة للغاية وأعرف ذلك، لكنني متحمسة لتجربتها لكثير من الأسباب، أبرزها طرح الرؤى الفنية الخاصة بي، من خلال أعمال فنية مختلفة عما هو موجود على الساحة الفنية".

وتابعت: "أردت تجربة الإنتاج منذ قرابة العامين، لكن بعض الأحداث الشخصية التي مررت بها حالت دون ذلك".