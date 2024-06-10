دارين حمزة تكشف لـ"إرم نيوز" سبب ابتعادها عن التمثيل سنوات
كشفت الفنانة اللبنانية دارين حمزة في حديث خاص لـ"إرم نيوز" من مقر إقامتها في اسطنبول للمرة الأولى عن نيتها دخول مجال الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تفكر بهذه الخطوة منذ سنوات لكن أمورا عطلتها عن الانطلاق.
ونوهت دارين بأن خوضها تجربة الإنتاج لا يعني ابتعادها عن التمثيل، مؤكدة أنها ستعود قريبا بمسلسل درامي قصير ستتولى إنتاجه مع شركة أخرى.
وأوضحت دارين سبب الاتجاه لتجربة الإنتاج، قائلة: "الإنتاج خطوة صعبة للغاية وأعرف ذلك، لكنني متحمسة لتجربتها لكثير من الأسباب، أبرزها طرح الرؤى الفنية الخاصة بي، من خلال أعمال فنية مختلفة عما هو موجود على الساحة الفنية".
وتابعت: "أردت تجربة الإنتاج منذ قرابة العامين، لكن بعض الأحداث الشخصية التي مررت بها حالت دون ذلك".
وفسرت "وفاة والدتي أثرت على الانطلاق بعملي في الإنتاج، وعلى حضوري بأعمال فنية، خصوصا أنها جاءت مفاجئة، والموقف كان صعبا بالنسبة لي، وجعلني أمر بحالة شديدة من الحزن، كما أنني انعزلت قليلا، ولكنني عملت بنصائح أمي وواصلت الحياة والسعي نحو طموحاتي وأمنياتي".
الغياب عن التمثيل
كما بينت دارين أسباب غيابها عن التمثيل لسنوات، مشددة على أن العروض التي قدمت لها لم ترتق للمستوى الذي تطمح إليه؛ إذ بدت جميعها سطيحة، كما أنها لم تر فيها أي إضافة لمشوارها الفني، وأردفت قائلة: "لم أكن أتمنى هذا الغياب عن التمثيل، خصوصا أن العلاقة بين الفنان والجمهور تتأثر، لكن في الوقت نفسه أرى أن غيابا صحيا أفضل من حضور باهت لا قيمة له".
ومن ناحية أخرى أكدت دارين، أنها قطعت شوطا طويلا في تعلم اللغة التركية بعد إقامتها في إسطنبول مع عائلتها من أجل القيام بتجارب أداء للأعمال الدرامية التركية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وفي النهاية، تطرقت دارين حمزة للحديث عن حضورها بالأعمال المصرية، قائلة إن ما وراء غيابها هو الابتعاد عن الاستقرار بمصر والاحتكاك بصناع الأعمال الفنية المصرية، كما كانت في السابق.
وعن الدراما اللبنانية، قالت دارين إن لبنان يعيش أوضاعا صعبة في الوقت الحالي، حيث قلة الإنتاجات المقدمة للجمهور، والاكتفاء بعملين أو ما شابه.