تكريم أطباء في كامتشاتكا استمروا بإجراء عملية خلال الزلزال (فيديو وصور)

أعلن حاكم إقليم كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف، عن تكريم فريق طبي من عيادة الأورام استمروا في إجراء عملية جراحية دقيقة أثناء وقوع زلزال عنيف في المنطقة.

ونشر الحاكم على قناته في "تيليغرام" أنه أصدر تعليمات بترشيح أفراد الطاقم الطبي للحصول على جوائز الدولة تقديراً لشجاعتهم والتزامهم المهني في مواجهة الأزمة.

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وقال: "لم يتوقف الأطباء عن أداء واجبهم رغم الهزات القوية، محافظين على رباطة جأشهم وتفانيهم في خدمة المرضى. هذا يستحق كل الاحترام والتقدير".

من جانبه، أكد وزير الصحة الإقليمي، أوليغ ميلنيكوف، أن العملية نجحت وأن حالة المريض مستقرة، مشيداً بتصرف الفريق الطبي في ظل الظروف الصعبة.

وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي المحلية فيديو مصوراً من كاميرات المراقبة داخل غرفة العمليات يظهر الطاقم الطبي ثابتا في مواقعه، متمسكا بالمريض وبالأجهزة الطبية، رغم تكرار الهزات الأرضية.