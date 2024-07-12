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عُمان.. الكشف عن مصير شابة سودانية مفقودة (صورة)

عُمان.. الكشف عن مصير شابة سودانية مفقودة (صورة)
محافظة مسقطالمصدر: متداولة
قحطان العبوش
قحطان العبوش
12 يوليو 2024، 9:31 ص

كشفت الشرطة العُمانية، عن العثور على شابة سودانية فُقدت في ظروف غامضة لنحو 4 أيام، قبل أن تنتهي القصة التي أثارت قلقًا واسعًا حول مصيرها بشكل سعيد.

وقالت الشرطة في بيان: "بالإشارة إلى إعلان فقدان المدعوة إيلاف حسن مبارك، فقد عُثر عليها، وهي بصحة جيدة".

ولم يكشف البيان مزيدًا من التفاصيل عن ظروف اختفائها والمكان الذي كانت فيه، لكن الإعلان عن العثور عليها قوبل بتفاعل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقل مدونوها، سابقًا، صور الشابة المختفية على أمل العثور عليها.

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واختفت "إيلاف" قبل 4 أيام في ولاية السيب التابعة لمحافظة مسقط، عندما خرجت من منزلها بمنطقة الحيل الشمالية في الولاية يوم الإثنين الماضي، لتبدأ عملية البحث عنها.

وشملت عمليات البحث عنها من قبل شرطة عُمان، نشر صور لها ومعلومات عنها باللغتين العربية والإنجليزية، لتسهيل عملية التعرف عليها من قبل أي شخص يصادفها.

اختفاءسلطنة عمان

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