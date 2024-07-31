ألغت ولاية ميسوري عقوبة رجل بعد قضائه 34 عاما في السجن، إثر إدانته بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى.

ووفق موقع "نيو برس ناو"، أطلق سراح كريستوفر دان، 52 عاما، الذي تم اتهامه بإطلاق نار عام 1990 على ريكو رجرز، البالغ آنذاك 15 عاما من عمره.

وكان مسلح قد فتح النار بينما كان مع مجموعة من الصبية المراهقين الآخرين خارج المنزل، وإضافة إلى الضحية والمتهم دان، كان هناك آخران هما ديموريس ستيب (14 عاما)، ومايكل ديفيس جونيور (12 عاما)، موجودين في موقع الحادثة، وهما من أدليا بشهادتهما، وأكدا أن كريستوفر هو مطلق النار.

وتسبب إلغاء حكم الإدانة بحق دان، بانتقادات، إذ رأى محامو الولاية في مايو/أيار الماضي، أن الشهادة التي أدلى بها المراهقان في موقع الحادث، وأقرا بأن دان هو مطلق النار، كانت صحيحة، رغم تراجعهما لاحقا عن شهادتيهما بعد أن أصبحا بالغين.

وقبل إطلاق سراحة، تم نقل دان من سجن ولاية ميسوري، إلى سجن مدينة سانت لويس.

ونقل دان، 52 من سجن ولاية ميسوري، إلى سجن مدينة سانت لويس قبل إطلاق سراحه.

وأمر بالإفراج عن دان فورا، إلا أنه ظل محبوسا قبل أن يتم تنفيذ قرار إطلاق سراحه، بعد أن طلب المدعي العام في ولاية ميسوري ذلك، محاولا إبقاءه في السجن، دون الكشف عن سبب ذلك.