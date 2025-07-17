بعد وفاة برازيلية.. إنقاذ سائح سقط أثناء تسلقه جبل رينجاني (فيديو)

تمكنت فرق الإنقاذ في إندونيسيا من انتشال سائح سويسري بعد سقوطه أثناء تسلقه جبل رينجاني البركاني في جزيرة لومبوك، في حادثة وقعت بعد نحو 3 أسابيع من وفاة سائحة برازيلية على المسار الجبلي نفسه.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن السائح، الذي تبيّن، لاحقًا، أنه يدعى بينيديكت إمينيغر، 46 عامًا، كان يتسلق الجبل مع ابنته ومرشد سياحي، عندما انزلق وسقط، صباح يوم 16 يوليو، ما أدى إلى إصابته بكسر خطير في الساق، منعه من مواصلة التحرك.

وبعد تلقي نداء استغاثة، تعاونت إدارة منتزه جبل رينجاني الوطني مع مركز طبي وشركة طيران محلية لإرسال مروحية، تمكّنت من الوصول إلى المصاب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأظهرت لقطات مصوّرة عملية إنقاذه وهو ملفوف ببطانية حرارية قبل إقلاعه جوًا.

ويأتي هذا الحادث، بعد أقل من شهر، على وفاة السائحة البرازيلية جوليانا مارينز، 26 عامًا، التي سقطت من نفس الجبل في 21 يونيو، ولم يتم انتشال جثتها إلا بعد 3 أيام، وسط اتهامات من عائلتها لفريق الإنقاذ بالتقصير.

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وأفادت تقارير برازيلية أن مارينز توفيت نتيجة نزيف داخلي وكسور متعددة، مرجّحة أنها كانت لا تزال على قيد الحياة لساعات قبل وفاتها، ما أثار موجة من الغضب والمطالبات بتحقيق العدالة لها.

وفي أعقاب الحادثتين، أعلنت السلطات الإندونيسية عن إجراءات جديدة لتعزيز سلامة المتسلقين، تشمل فرض شهادات إلزامية للمرشدين، وتحديد المسارات الآمنة بعلامات ملوّنة، فضلًا عن توجيه المتسلقين المبتدئين إلى جبال أقل خطورة.