بطابع طائفي.. نزاع عقاري في أعالي لبنان

دقت أحداث شهدتها منطقة "القرنة السوداء" في أعالي شمال لبنان جرس الإنذار من مغبة تداعيات تتجاوز النزاع العقاري إلى آخر طائفي بين منطقتي بشري ذات الغالبية المارونية، والضنية ذات الغالبية السنية.

وتعالت الأصوات الداعية إلى التهدئة في المنطقة بعد مقتل شخصين من عائلة طوق من بشري، وإلى الإسراع في التحقيق لكشف الفاعلين، قبل انفلات الأمور لتصل إلى ثأر طائفي دموي.