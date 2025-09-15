تغيرت خطوطها.. طفرة جينية تهدد نمور محمية شهيرة في الهند

يواجه نمر محمية سيميليبال في الهند طفرة جينية نادرة تعرف بـ"الشبه تلون" أو pseudo-melanism، حيث يظهر فراؤه داكنًا بشكل غير معتاد مع خطوط سوداء واسعة، وهذه الطفرة تنتشر بين نصف نمور المحمية تقريبًا. ورغم أن هذه الطفرة تبدو كظاهرة جمالية فقط، إلا أنها تشير إلى مشكلة بيئية جادة تتمثل في ضيق التنوع الجيني؛ بسبب التزاوج الداخلي الناتج عن عزلة المحمية عن تجمعات النمور الأخرى.

وتقع محمية سيميليبال في ولاية أوديشا الشرقية وتعد واحدة من أكبر محميات النمور في الهند، لكنها تعاني من العزلة الجغرافية التي تحول دون تواصل نمورها مع محميات مجاورة مثل ساتكوسيا وسندربان؛ بسبب المناطق الحضرية والأراضي الزراعية التي تحيط بها. هذا العزل أدى إلى تناقص التنوع الجيني، مما يعرض النمور لخطر الأمراض الوراثية والمشاكل الصحية على المدى الطويل.

بعد انخفاض أعداد النمور في المحمية إلى أربعة فقط في عام 2014، شهدت المحمية تحسنًا تدريجيًّا، وُلد خلاله النمر تي12 ذو الفراء المميز، الذي أصبح رمزًا لهذه الظاهرة الوراثية. إلا أن انتشار هذه الطفرة بين النمور يدل على تفاقم مشكلة التزاوج الداخلي.

ولمواجهة هذه الأزمة، أطلقت السلطات الهندية برنامجًا لنقل نمور إناث من محميات بعيدة مثل تادوبا-أندهاري إلى سيميليبال بهدف تنويع الجينات وضمان صحة وسلامة النمور في المستقبل. ويعمل فريق من خبراء البيئة والوراثة على مراقبة هذه الجهود عن كثب لتفادي تكرار المشكلات الوراثية التي قد تقضي على هذا النوع المهدد بالانقراض.





