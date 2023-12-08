دبي تعلن خطة لخفض انبعاثات الكربون للنصف بحلول نهاية 2030

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان، اليوم الجمعة، إن الإمارة أعلنت عن خطة لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50% بحلول نهاية عام 2030.

وقال البيان، إن الخطة ستعمل على تسريع الزخم الذي حققته دبي في تحولها نحو الطاقة النظيفة على مدى العقد الماضي عن طريق "رسم خريطة الطريق للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

وفي ذات الإطار نشرت وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة، مسودة جديدة لاتفاقية مؤتمر المناخ كوب28 اليوم الجمعة، والتي تضمنت مجموعة من الخيارات لمستقبل استخدام الوقود الأحفوري، وهي القضية الأكثر إثارة للجدل في المؤتمر.

وتراوحت الخيارات بين "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة"، وعدم إدراج أي لغة بشأن استخدام الوقود الأحفوري في المستقبل.