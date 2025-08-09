أنوثة طاغية.. "بيج ياسمين" تصدم متابعيها بإطلالة جديدة (صور وفيديو)

صدمت لاعبة كمال الأجسام والبلوغر المصرية ياسمين عادل، التي تطلق على نفسها لقب "بيج ياسمين"، متابعيها وجمهورها، بإطلالتها الجديدة.

ونشرت "بيج ياسمين"، المعروفة بمظهرها الذكوري وعضلاتها المفتولة أسوة بلاعبي كمال الأجسام، صوراً جديدة لها، بدأت فيها على غير العادة.

وظهرت ياسمين عادل، في صور نشرتها عبر حساباتها في "إنستغرام" و"فيسبوك"، أحدثت صدمة عارمة بين متابعيها من الجنسين.

وبدت "بيج ياسمين" في إطلاتها "طاغية الأنوثة، بحسب وصف الكثيرين، حيث ظهرت بشعر طويل مرتدية فستاناً نسائياً مع مكياج كامل.

ونشرت البلوغر الشهيرة في الأوساط المصرية بسبب مظهرها وممارستها رياضة كمال الأجسام، عدداً من المقاطع والصور خلال وضعها مساحيق التجميل وتزيين شعرها.

وسخرت "بيج ياسمين" من التعليقات على إطلالتها الجديدة قائلة: "أهو بدال مكانت الكومنتات وال برة بيقولو عاش ياوحش. كله بقا عاوز يتجوز ويرتبط ونحنحه ناشفة. ركزوا البيج هي البيج والحديد هو الحديد لاتغيير في حبي للحديد إلا يوم دفنتي".

وأرفقت ياسمين عادل إحدى الصور التي نشرتها مؤخراً، عبر حسابها في "إنستغرام"، بالإطلالة الجديدة بعبارة "لوك البطولة"، على حد تعبيرها.

وعلّقت ياسمين على إحدى الصور التي عسكت إطلالتها الجديدة قائلة: "أصلها بتبقي أوقات وقت ما بنحب بنبقي ب 100 راجل. ووقت ما بنحب بنغطي فيه الكل".

ورداً على اتهامات التشبه بالرجال التي تلاحقها، علقت ياسمين على صورة أخرى بدت فيها بإطلالة أنثوية قائلة: "مين ال بيتشبة بالرجالة. دحنا لو دوسنا عالزرار هنقعد الكل في البيت. بس عمر الانوثة مكانت بالمكياج ولا باللبس. محدش بيفكر غير في الظاهر".