اليمن.. مقتل وإصابة 3 أشخاص بانهيار منزل في المكلا (صور)
أدى انهيار أحد المنازل القديمة في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، إلى مقتل وإصابة 3 مواطنين، فيما لا يزال اثنان آخران تحت الأنقاض.
وقالت مصادر محلية في المكلا، لـ"إرم نيوز"، إن منزلا مكونا من 3 طوابق مرتبطا بمنازل أخرى في حيّ السلام - أحد أقدم أحياء المكلا - انهار صباح اليوم الأربعاء، على رؤوس قاطنيه بشكل مفاجئ؛ ما أدى إلى وفاة شاب، وإصابة اثنين آخرين بجراح.
وذكرت المصادر أن المواطنين تمكنوا من إخراج اثنين من المصابين، عقب انهيار المنزل، فيما وصلت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في المكلا، وتمكنت من انتشال جثة المتوفى، وسط استمرار عمليات البحث عن اثنين آخرين تحت ركام المنزل.
وقالت صفحة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، عبر "فيسبوك"، إن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي أجرى زيارة إلى المنزل المنهار، وأشرف على عمليات البحث والإنقاذ، موجهًا بنقل المصابين للعلاج، ورفع تقريرا متكاملا عن الحادث وأسبابه، والحلول الناجعة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مدير الدفاع المدني في ساحل حضرموت، العقيد سعيد حاج، قوله إنه "تم انتشال ثلاثة مواطنين، واحد منهم توفي، واثنان مصابان، حالتهما الصحية مستقرة ويتلقيان العلاج في المستشفى، فيما تبحث فرق الإنقاذ عن اثنين آخرين".