اليمن.. مقتل وإصابة 3 أشخاص بانهيار منزل في المكلا (صور)

أدى انهيار أحد المنازل القديمة في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، إلى مقتل وإصابة 3 مواطنين، فيما لا يزال اثنان آخران تحت الأنقاض.

وقالت مصادر محلية في المكلا، لـ"إرم نيوز"، إن منزلا مكونا من 3 طوابق مرتبطا بمنازل أخرى في حيّ السلام - أحد أقدم أحياء المكلا - انهار صباح اليوم الأربعاء، على رؤوس قاطنيه بشكل مفاجئ؛ ما أدى إلى وفاة شاب، وإصابة اثنين آخرين بجراح.