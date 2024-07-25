جذبت خيول فريدة، ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وزوجته كاميلا، ليحلا ضيفين على أشهر مزرعة خيول سعودية في العالم.

وأظهرت صور من مزرعة "جودمونت" السعودية في إنجلترا، الملك تشارلز برفقة زوجته مع أحد خيول المزرعة الفريدة.

كما ظهر الملك البريطاني يتجول في المزرعة برفقة مالك المزرعة، الأمير السعودي سعود بن خالد.

وقال الصحفي السعودي المتخصص في الفروسية وسباقاتها، فيصل السليمان، إن زيارة تشارلز هي الأولى له للمزرعة منذ توليه عرش المملكة المتحدة.

وأضاف أن الملك تشارلز حضر رغبةً في مشاهدة خيول مزرعة "جودمونت"، خاصةً الحصانين، "فرانكل" الذي فاز بلقب أحسن حصان في القارة الأوروبية، و"كنجمان".

وأسس الأمير الراحل خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن، مزرعة "جودمونت" العالمية لإنتاج الخيول في المملكة المتحدة قبل نحو 40 عامًا، ليحولها إلى إحدى أهم مزارع الخيول في العالم.

ويتسابق ملاك الخيل على اقتناء إنتاج مزرعة "جودمونت" من الخيول؛ نظرًا لما تملكه من سلالات فريدة في فروعها الثلاثة في الولايات المتحدة وإيرلندا، بجانب مقرها في إنجلترا، حيث تمتلك ما يقارب 200 فرس تلد كل عام نحو 150 مهرًا.