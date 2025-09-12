الأمير هاري يزور أوكرانيا لدعم إعادة تأهيل الجنود الجرحى (فيديو)

وصل الأمير البريطاني هاري، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف برفقة فريق من مؤسسته "إنفيكتوس جيمز"، لعرض خطط تهدف إلى مساعدة الجنود الجرحى في برامج إعادة التأهيل.

وتُعد هذه الزيارة الثانية لهاري إلى أوكرانيا هذا العام، بعد أن تفقد في أبريل مركزاً مخصصاً للعسكريين المصابين في مدينة لفيف.

هاري، الذي خدم 10 سنوات في الجيش البريطاني، أسس مؤسسة "إنفيكتوس جيمز" لتقديم الدعم النفسي والجسدي للمحاربين الجرحى من خلال أنشطة رياضية عالمية.

وقال لصحيفة "الغارديان" على متن قطار متجه إلى كييف: "لا يمكننا إيقاف الحرب، لكن يمكننا أن نفعل كل ما بوسعنا لمساندة مرحلة التعافي". وأوضح أنه تلقّى دعوة رسمية من الحكومة الأوكرانية، وحصل على موافقة السلطات البريطانية وزوجته قبل السفر.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من لقائه والده الملك تشارلز في لندن للمرة الأولى منذ 20 شهراً، في إشارة إلى احتمال تحسّن العلاقات داخل العائلة المالكة بعد سنوات من التوتر.