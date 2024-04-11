أبرز "أمراض الأعياد" وكيفية الوقاية منها

تتميز فترة العيد عن الأيام الأخرى، ورغم أنه مناسبة لتبادل الزيارات وزيادة التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك قد يسفر أيضاً عن بعض السلبيات، ومنها أمراض تنتشر خلال الأعياد؛ بسبب طبيعة الاحتفالات وكثرة تبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء.

وحسب أخصائية الأمراض الباطنية، الطبيبة حكمية مناد،"، فإن "الإسهال يعد أحد الأمراض الشائعة خلال فترة الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى؛ نتيجة استهلاك الأطعمة الملوثة أو غير النظيفة".

وأضافت مناد، في تصريح لموقع "الحرة"، أن الكثير من الأطفال في بعض البلدان التي لا توجد فيها رقابة صحية كافية، يكونون الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمثل تلك الأمراض التي قد تفسد عليهم فرحتهم بالعيد.

وشددت على أن أكثر الحالات "تكون ناجمة عن تناول أطعمة من عربات تبيع أغذية ملوثة أو تحتوي على مواد منتهية الصلاحية، وبالتالي يجب على الأهل منع فلذات أكبادهم من شرائها أو تناولها".

وتابعت: "من الضروري الحرص على تناول الطعام الصحي والنظيف، وتجنب الأطعمة المعرضة للتلوث".

بينما نقل الموقع عن أخصائية الطب العام، الطبيبة ولاء رجيعة، أن حالات التسمم الغذائي قد تنتشر أيضا على نطاق واسع في البلدان التي تختفي فيها الرقابة خلال فترات الأعياد.

ولفتت رجيعة إلى أن التسمم الغذائي ينجم عن تناول الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا أو طفيليات ضارة، موضحة أن بعض حالات التسمم قد تكون "خطيرة للغاية وتنجم عنها وفيات".