اختبار بسيط يكشف سرّ تفاوت قوة أصابع اليد

هل جربت يوماً أن تُغلق يدك بقوة وترفع إصبعاً واحداً فقط؟ جرّب الآن.. ابدأ بالسبّابة، ثم الخنصر، ستجد الأمر سهلاً نسبياً. جرّب الوسطى، سترتفع جزئياً.. ولكن حين تصل إلى البنصر، قد تكتشف أن رفعه وحده أشبه بالمستحيل.

لا تقلق، المسألة لا علاقة لها بالقوة بل ببنية يدك، والعلم يملك التفسير.

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البروفيسور مارتن لانغر، اختصاصي تشريح اليد في "مستشفى جامعة مونستر" بألمانيا، يوضح أن جميع الأصابع ترتبط بعضلة واحدة تُدعى "الباسطة المشتركة"، ترسل أوتاراً لكل إصبع. وهذه العضلة مسؤولة عن تمديد الأصابع مجتمعة، لا بشكل منفرد.

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لكن السبّابة والخنصر يتمتعان بميزة إضافية: عضلات مستقلة تمنحهما حرية حركة أكبر، ما يفسّر سهولة رفعهما وحدهما. أما الإصبع الأوسط، فبإمكانه الارتفاع قليلاً بفضل موقعه المركزي وطوله، كما أن %10 فقط من الأشخاص يملكون عضلة إضافية مخصّصة له، ما يمنحهم قدرة نادرة على رفعه بالكامل.

أما البنصر، فهو الحلقة الأضعف في هذا الاختبار. إذ لا يملك أي عضلة خاصة، بل يعتمد كلياً على الوتر المشترك، إضافة إلى كونه من أضعف الأصابع من حيث القوة، ما يجعل رفعه بشكل مستقل مهمة شبه مستحيلة بالنسبة لمعظم البشر.