كشف سبب وفاة الممثل مايكل مادسن المفاجئة

كشفت شهادة وفاة الممثل الأمريكي مايكل مادسن أن سبب وفاته كان نتيجة سكتة قلبية ناجمة عن عدة عوامل صحية، من بينها اعتلال عضلة القلب ومرض الشريان التاجي، إلى جانب معاناته من إدمان مزمن على الكحول، رغم أنه كان في مرحلة تعافٍ وامتنع عن الشرب لعدة أشهر قبل رحيله.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية، أوضحت الشهادة أيضًا أن مادسن، الذي عُثر عليه فاقدًا للوعي في منزله بماليبو في 3 يوليو، كان يعاني من مرض الانصمام الخثاري، وهو انسداد الأوعية الدموية بسبب الجلطات، ما ساهم في تدهور حالته الصحية. وقد أُعلن عن وفاته في تمام الساعة 8:25 صباحًا، دون وجود شبهة جنائية، واعتُبرت الوفاة طبيعية.

وفي بيان رسمي لمديري أعماله، عبّر فريقه عن حزنه العميق، مؤكدين أن مادسن كان يستعد لمرحلة جديدة من مسيرته الفنية، بعد مشاركته في عدة أعمال سينمائية مستقلة مؤخرًا، منها: "طريق القيامة" و"امتيازات" و"كتاب طبخ لربات البيوت الجنوبيات".

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وكان مايكل مادسن، البالغ من العمر 67 عامًا، من أبرز نجوم هوليوود المعروفين بتعاونهم مع المخرج كوينتن تارانتينو في أفلام مثل: "كلاب المستودع" و"اقتل بيل" و"الثمانية الحاقدون"، كما شارك في أعمال بارزة مثل "ثيلما ولويز" و"دوني براسكو".

وعبّرت شقيقته، الممثلة فيرجينيا مادسن، عن حزن العائلة العميق، مؤكدة أن فقدانه لم يكن لشخصية شهيرة فحسب، بل لأخ وأب وإنسان ترك أثرًا في محيطه.