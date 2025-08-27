بسمة وهبة تكشف دعم محمد منير لشيرين عبد الوهاب

كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن آخر المستجدات المتعلقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدة أن ما يُشاع عن عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب غير صحيح، وأن العلاقة الحالية تقتصر على الدعم النفسي والمساندة بينهما فقط.

وكشفت بسمة وهبة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "إنستغرام" عن رسالة مفاجئة بعث بها الفنان الكبير محمد منير إلى شيرين، طالبها فيها بالثبات واستعادة تألقها الفني، مشدداً على أنها "موهبة لن تتكرر".

وأوضحت الإعلامية أن منير طلب من شيرين عبد الوهاب حضور عيد ميلاده المقبل، تماماً كما فعلت العام الماضي عندما أعدت له طبق الكشري المفضل لديه، معبراً عن مودته وتقديره لموهبتها.

كما أكدت بسمة، أن شيرين لم تمنح أي شخص الحق في التدخل في قراراتها الشخصية، وأن العلاقة الحالية مع حسام حبيب قائمة على الدعم والصداقة فقط، من دون أي ارتباط عاطفي أو نوايا للعودة إلى الزواج.

وفي سياق متصل، أكدت الإعلامية أن الفنان حسام حبيب يخضع حالياً لتحقيق من قبل الجهات المختصة في مصر، دون الكشف عن تفاصيل التهم الموجهة إليه. وأشارت إلى أن حبيب كان قد نفى سابقاً أي استدعاء من النيابة أو أي جهة تحقيق، مؤكداً أنه لم يتعاطَ المخدرات مطلقاً.

وتزامن ذلك مع موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي إثر الشائعات التي تحدثت عن مصالحة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، وسط تكهنات بإمكانية عودتهما للزواج للمرة الثالثة، والتي نفتها مصادر مقربة، مؤكدة أن العلاقة الحالية بينهما تقتصر على الصداقة والدعم المتبادل فقط.