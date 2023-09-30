"تليغراف": المجرمون العنيفون أصحاب اليد العليا في بريطانيا

قالت صحيفة "تليغراف" إن المجرمين العنيفين في بريطانيا، التي ينعدم فيها القانون، أصبحوا أصحاب اليد العليا على نحو متزايد.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أنه "من غير المستغرب أن يشعر الملايين في بريطانيا بعدم الأمان، في وقت وصلت فيه معنويات الشرطة إلى الإحباط الشديد".

وتساءلت الصحيفة: "كيف وصل الحال ببريطانيا لأن تصبح فيها جرائم القتل طعنًا أمراً شائعًا جدًا إلى هذا الحد؟ ولماذا يجر الكثير من الشباب إلى حياة الجريمة والعنف؟"، مؤكدة أن العديد يرى أن الأمر متعلق بإخفاق الكبار وليس الصغار.

وأشارت إلى أن جرائم الطعن لم تكن أمرًا معتادًا في بريطانيا، فقد كانت ذات مرة نتاجًا مأساويًا لعنف العصابات، أو نوعًا ما من حرب نفوذ تغذيها المخدرات، ثم بدأ طلاب وطالبات المدارس الذين ليس لهم أي علاقة بالجريمة، لا من قريب أو بعيد، بالتعرض للطعن.

وبينت أن هناك أمثلة لا تحصى لشباب صغار أزهقت حياتهم أحيانًا من غير سبب، كان آخرهم الطالبة "إليان اندام"، 15 عامًا، التي قتلت صباح الأربعاء الماضي أثناء توجهها إلى المدرسة.