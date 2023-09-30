"تليغراف": المجرمون العنيفون أصحاب اليد العليا في بريطانيا
قالت صحيفة "تليغراف" إن المجرمين العنيفين في بريطانيا، التي ينعدم فيها القانون، أصبحوا أصحاب اليد العليا على نحو متزايد.
وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أنه "من غير المستغرب أن يشعر الملايين في بريطانيا بعدم الأمان، في وقت وصلت فيه معنويات الشرطة إلى الإحباط الشديد".
وتساءلت الصحيفة: "كيف وصل الحال ببريطانيا لأن تصبح فيها جرائم القتل طعنًا أمراً شائعًا جدًا إلى هذا الحد؟ ولماذا يجر الكثير من الشباب إلى حياة الجريمة والعنف؟"، مؤكدة أن العديد يرى أن الأمر متعلق بإخفاق الكبار وليس الصغار.
وأشارت إلى أن جرائم الطعن لم تكن أمرًا معتادًا في بريطانيا، فقد كانت ذات مرة نتاجًا مأساويًا لعنف العصابات، أو نوعًا ما من حرب نفوذ تغذيها المخدرات، ثم بدأ طلاب وطالبات المدارس الذين ليس لهم أي علاقة بالجريمة، لا من قريب أو بعيد، بالتعرض للطعن.
وبينت أن هناك أمثلة لا تحصى لشباب صغار أزهقت حياتهم أحيانًا من غير سبب، كان آخرهم الطالبة "إليان اندام"، 15 عامًا، التي قتلت صباح الأربعاء الماضي أثناء توجهها إلى المدرسة.
وقالت "تليغراف": "يبدو أن بريطانيا تواجه تفشيًا لأعمال قتل عشوائية، إذ لا يقيم المعتدون وزنًا على الإطلاق لحياة من يعتدون عليهم، فقد يكون الضحية أي شخص، لكنه شخص ما.. إنه ابن أو بنت لإنسان ما".
ولفتت إلى أن بريطانيا تعاني من مشكلة عظيمة تتمثل بالتفكك الأسري، وغياب النموذج الذكوري القدوة في حياة الأولاد الشباب، ومع هذا لم تبذل سوى القليل من الجهود للتعامل مع المشكلة.
وأشارت الصحيفة إلى دراسة أجريت عام 2019 على 60 مراهقًا كانوا عرضة للتأثر في جنوب لندن، والتي وجدت أن ثلاثة أرباعهم لا يعيشون مع آبائهم.
وفي عام 2020، قالت الدكتورة جاكي سيبير، التي كانت وقتها تشغل منصب مساعد قائد شرطة "بيدفوردشاير"، إن "ما يدفع نحو ارتكاب جرائم السكاكين هو غياب الآباء".
وأضافت أن "الأمر لا يتعلق فقط بمشكلة الخدمات العامة، وإنما غياب الآباء، إنه غياب أولياء الأمور في المجتمع ممن يمتلكون القدرات، إنه انعدام دور النموذج القدوة".
وأعربت عن اعتقادها بأنه "لم يتم الخوض بصورة كافية في محركات هذا العنف الخطر، لأنه من الأسهل أن تتكلم عن المخدرات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تلعب دورًا في المشكلة، لكن غياب الآباء ليس أمرًا بسيطًا".
وأيدت "تليغراف" كلام الدكتورة جاكي، وقالت: "هي بالتأكيد محقة في كلامها، لكن هناك بعدًا آخر في المشكلة، يتمثل في قلة الاحترام للشرطة، والتي تحدث بصورة متزايدة بين الشباب".
وأوضحت أنه في الماضي كان الناس يخافون من الشرطة، لكن في هذه الأيام يتم الاستهزاء بالشرطة علنًا من قبل الشباب، سواء عند مشاركتهم مقاطع فيديو يتم تداولها على نطاق واسع تظهر الشرطة وهي تحاول اعتقال أشخاص من أمام الحشود، أو عندما يتفاخرون على "تيك توك" بالغنائم التي يحصلون عليها من سرقاتهم الأخيرة للمحال.
وأكدت أن "الشرطة تتحمل المسؤولية إلى حد ما، فقد تم التركيز كثيرًا جدًا على ملهيات غير ضرورية شتتت عملهم، كمراقبة الكلام على الإنترنت، وحولت أنظارهم بعيدًا عن الجرائم التي تحدث في العالم الحقيقي كالسرقات البسيطة والسلوك المعادي للمجتمع وعمليات التخريب".
وقالت الصحيفة إن عجز الشرطة الواضح عن القبض على من يسرق الدراجات الهوائية والسيارات والبيوت، حتى عندما تقدم إليهم دلائل مصورة من كاميرات مراقبة، أدى إلى تآكل ثقة الناس في أداء الشرطة والاحترام لضباطها؛ ما ساهم في خلق شعور متزايد بالخروج على القانون في بريطانيا، ويومًا بعد يوم تأتي تقارير عن أعمال إجرامية يتم ارتكابها باستهتار دون أدنى خوف من العواقب.
المصدر: صحيفة "تليغراف" البريطانية