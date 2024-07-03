المغرب.. الإطاحة بـ"أخطر" عصابة لترويج المخدرات

أوقفت السلطات المغربية في مدينة القنيطرة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات)، أحد أخطر مروجي المخدرات وحبوب الهلوسة التي تُعرف محليا باسم "القرقوبي".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تم توقيف المتهم، مساء أمس الثلاثاء، على أحد الطرق السريعة، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة قادماً من إحدى مدن شمال المملكة، إذ أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 7,460 قرصًا طبيًّا مخدرًا.

أخبار ذات علاقة المغرب.. إدانة 3 أطباء ووسيطين بتهمة التلاعب وتزوير الشهادات الطبية

وشكّل المتهم - كذلك - موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن الجهات الأمنية في مدينة "تيفلت"، وذلك لتورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا مع المتهم، للكشف عن بقية الامتدادات لنشاطه الإجرامي، وتوقيف بقية أفراد العصابة المتورطين معه في عملية الترويج.