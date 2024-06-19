حقيقة ظهور دب على طريق جبلي في لبنان (فيديو)

ووفق صحيفة "النهار" اللبنانية، نفى عضو مجلس بلدية (يحمر) في البقاع الغربي، مبارك خليل مبارك، صحة الفيديو المتداول، مؤكدا أن "المشاهد المتداولة في الفيديو غير موجودة في البقاع الغربي"، لافتة إلى عدم وجود دببة في المنطقة في الأصل.

وعلق بالقول: "صحيح أنّ هناك تشابها في طبيعة منطقتنا والمنطقة الظاهرة في الفيديو، إلا أنّ ثمة تفاصيل لا تمت بصلة إلينا، ولا سيما الإشارات على الطريق".

ويعود تاريخ الفيديو إلى 13 يونيو/حزيران الجاري، إذ تبين لاحقا أن الفيديو تم توثيقه في ولاية أرزنجان في شرق تركيا، بعد اجتزائه، إذ يسمع في الفيديو الأصلي، صوت صاحب الفيديو وهو يقول بالتركية إن "الدب لطيف".