عمر حسن يوسف يعلّق عبر "إرم نيوز" على جدل منشورات والدته

إيمان العناني

علق الفنان عمر حسن يوسف ابن الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي على الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة حول تصريحات والدته.

وقال عمر حسن يوسف لـ"إرم نيوز"، إن والدته علاقتها كانت طيبة بوالده الراحل الفنان حسن يوسف، وأنها لا تحتاج إلى لفت الأنظار بمنشوراتها للظهور على الساحة الفنية مرة أخرى.

وأضاف عمر أن والدته اعتزلت التمثيل بشكل نهائي، وليس هناك نية لديها للرجوع إلى التمثيل مرة أخرى.

وأشار إلى أن الصورة المتداولة لها خلال الأيام الأخيرة وهي ممسكة بكلب، ترجع إلى أنها تحب الحيوانات الأليفة وأنه لديه 3 كلاب بمنزله، وعند توجه والدته إليه لزيارته تسرع الكلاب نحوها، وتجلس تحت قدميها لتلهو معها، معلقًا أن أي شخص متدين من الطبيعي أن يحب الحيوانات الأليفة ويعطف عليها.

وواصل عمر أنه صورها والكلاب معها، من ثم نشرها على "فيسبوك"، وأن بعض الأشخاص تحصلوا عليها منها، معقبًا على ذلك أنه ليس من حقهم فعل ذلك.

في المقابل ردت الفنانة شمس البارودي على منتقديها بسبب منشوراتها على صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وقالت إن صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أنشأتها منذ 20 عاما، وأن أصدقاءها فقط هم من يستطيعوا رؤية ما تنشره على حسابها الشخصي.

وأضافت البارودي، أنها في الفترة الأخيرة، غيّرت إعدادات حسابها الشخصي على "فيسبوك"، لجعل كل الأشخاص العامة يشاهدون ما تنشره من حكاياتها عن زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، معلقة بالقول: "فتحتها عامة لأحكي عن روعة وإخلاص حبيب عمري. وكل من يتابعونني سعداء بما أرويه عن حياتي معه.. حبيبي الغالي زوجي وعشرة 52 عاما، أجمل وأطيب حياة".

وهاجم متابعون، الفنانة شمس البارودي لتغزلها الدائم في الراحل حسن يوسف، وتساءل البعض: "ألم يكن الأفضل لها أن تتصدق على روح زوجها بدلا من اجترار الذكريات معه طوال الوقت؟".