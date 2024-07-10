قُتل أكاديمي يمني وشقيقه، الثلاثاء، على يد مسلح، أمام محكمة "جنوب الأمانة" في صنعاء، بعد حصولهما على حكم قضائي.

وذكر شهود عيان أن "الدكتور يحيى قاسم القحوم قتل مع شقيقه عنتر عندما همّا بمغادرة المحكمة بعد انتهاء جلسة للنظر بإحدى القضايا المنظورة منذ سنوات".

ويبدو أن عدم رضا خصوم الدكتور القحوم وشقيقه على الحكم القضائي كان سبباً في إردائهما قتيلين.

وعاد الأكاديمي القحوم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من المغرب، بعد سنوات من الابتعاث الدراسي، حصل خلالها على شهادتيْ الماجستير والدكتوراه في الفيزياء الإحصائية، وفق موقع "المصدر" اليمني.

وأثارت الواقعة موجة عارمة من الاستياء والغضب في الأوساط اليمنية، وأعادت للذاكرة حوادث مماثلة شهدتها شوارع صنعاء، في زمن سيطرة الميليشيات المسلحة عليها.