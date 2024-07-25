كشف دوق ساسكس، الأمير هاري، في مذكراته "Spare" أن الملك تشارلز طلب من كيت ميدلتون تغيير تهجئة اسمها من "كيت" إلى "كاثرين" بحرف "K" لتجنب الارتباك مع الرموز الملكية.

والطلب كان بسبب وجود شفرات ملكية تحمل حرف "C" وتاجًا، مما قد يسبب خلطًا في الأيقونات الملكية.

وعلى الرغم من تقديم الطلب، رفضت كيت تغيير اسمها، وحافظت على تهجئة اسمها الأصلية. ومع ذلك، لم يؤثر هذا القرار على العلاقة الوثيقة بين كيت وتشارلز، الذي أبدى دعمه لزوجة ابنه بعد إعلانها عن خضوعها لعلاج من السرطان، وأشاد بشجاعتها في رسالة فيديو.

وفي العام 2019، منحت الملكة إليزابيث كيت لقب سيدة الصليب الأكبر من النظام الملكي الفيكتوري (GCVO) تكريمًا لالتزامها بالنظام الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة لزواجها من الأمير ويليام.

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والجدير بالذكر، أن"Spare" يستعرض حياة الأمير هاري عبر 3 مراحل رئيسة تبدأ بفقدان والدته، وسنوات تعليمه، والخدمة العسكرية، بالإضافة إلى علاقته بأخيه الأكبر الأمير ويليام، وزواج والده من الملكة كاميلا.

كما يتناول الكتاب قصة زواجه من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، والتغيرات الكبيرة التي طرأت على حياته بعد الزواج وتراجعهما عن الحياة الملكية.