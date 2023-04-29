رئيس الوزراء العراقي يوبخ مدير مطار بغداد بسبب حالة الفوضى
أظهر مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع، يوم السبت، قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوبيخ القائمين على مطار بغداد الدولي؛ بسبب حالة الفوضى وتراجع الخدمات المقدمة للمسافرين.
وتداولت وسائل إعلام عراقية مقطع الفيديو الذي يظهر السوداني بحالة غضب خلال زيارته إلى مطار بغداد الدولي، فيما يوجه انتقادات حادة لمدير المطار.
وأثنى رواد منصات التواصل الاجتماعي على متابعة رئيس الوزراء للمؤسسات الحكومية بشكل حثيث، وسط مطالبات بضرورة فرض الرقابة الصارمة على بعض المؤسسات التي لا تعمل بشكل يلبي طموح المواطن العراقي.
وفي وقت سابق، أثيرت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب سوء الخدمات المقدمة في مطار بغداد الدولي، وترهل البنية التحتية.