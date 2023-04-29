رئيس الوزراء العراقي يوبخ مدير مطار بغداد بسبب حالة الفوضى

وأثنى رواد منصات التواصل الاجتماعي على متابعة رئيس الوزراء للمؤسسات الحكومية بشكل حثيث، وسط مطالبات بضرورة فرض الرقابة الصارمة على بعض المؤسسات التي لا تعمل بشكل يلبي طموح المواطن العراقي.

وفي وقت سابق، أثيرت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب سوء الخدمات المقدمة في مطار بغداد الدولي، وترهل البنية التحتية.