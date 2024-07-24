سجلت محافظة نينوى شمال العراق، يوم الأربعاء 24 يوليو، جريـمة قتـل "غير مسبوقة" بسبب تعليق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نفذها طالب في الصف السادس الإعدادي.

وأفاد مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى لـ إرم نيوز: "حصلت جريمة قتل مروعة راح ضحيتها صيدلاني شاب في ناحية النمرود بمحافظة نينوى، والسبب تعليق على فيسبوك، عدّه القاتل مهينًا له، ما دفعه للذهاب إلى منزل الضحية وقتله أمام منزله".

وأوضح المصدر الأمني "أن الضحيـة يعمل صيدلانيًا واسمه محمود فتحي المنسوب".

وفي تفاصيل الواقعة، شارك طالب إعدادية خبر نجاحه من الصف السادس بمعدل 53 بعد أن رسب مرتين سابقًا، فقام الصيدلاني بانتقاد الطالب بأنه كان يجب عليه أن يتحصل على معدل أعلى بعد 3 سنوات في الصف نفسه.

التعليق استفز طالب الإعداية الذي ذهب إلى منزل المجني عليه وأطلق عليه الرصاص بسلاح ناري ما أدى إلى مقـتله على الفور، كما تسبب بإصابة شخص آخر من أفراد عائلته.

وأكد المصدر "القوى الأمنية في المحافظة، ألقت القبض على القاتل، وأودعته في السجن حتى ينال الجزاء العادل".