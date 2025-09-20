للتنقيب عن آثار.. اكتشاف حفرة "عميقة" داخل أحد مكاتب الصحة في مصر (صور)

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر عن حفرة عميقة داخل أحد مكاتب الصحة بمركز دشنا، تُرجّح المؤشرات الأولية أنها حُفرت لغرض التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتأتي الواقعة الجديدة، بعد مرور نحو 4 أشهر على محاولة التنقيب غير المشروع عن الآثار تحت مبنى فرع ثقافة الأقصر، والتي أحبطتها الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر.

وذكرت مصادر محلية أن النيابة الإدارية بمحافظة قنا أجرت السبت معاينة ميدانية لمكتب الصحة بمركز دشنا في قنا، عقب رصد لجنة تفتيش تابعة لمديرية الشؤون الصحية في المحافظة ذاتها، أعمال حفر غير مبررة داخل حدود المبنى الرسمي.

وكشفت المعاينة عن وجود باب خشبي جانبي يؤدي إلى حديقة المكتب، عُثر خلفه على حفرة كبيرة يتجاوز عمقها 5 أمتار، بداخلها سلم خشبي، يُشتبه في كونه أُعد خصيصًا للنزول إلى باطن الأرض بغرض الحفر والتنقيب.

وتبيّن وجود سرداب أفقي يمتد من قاع الحفرة بطول 6 أمتار، ويمرّ أسفل غرف مكتب الصحة، إلى جانب تراكم كميات من مخلفات الحفر، وألواح خشبية وأدوات يُعتقد أنها استُخدمت في عمليات الحفر.

وأمرت النيابة الإدارية بقنا، القسم الثالث، باستدعاء مدير إدارة المراجعة والحوكمة بمديرية الشؤون الصحية في قنا، وذلك لسماع أقواله، وكلفت اللجنة المختصة بسرعة الانتهاء من فحص الموقع وإعداد تقرير فني وافٍ يُحاط بكافة جوانب الواقعة.

وتواصل النيابة الإدارية في قنا أعمال التحقيق الموسعة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤولين عن الواقعة، في إطار سعيها للوقوف على مُلابسات الواقعة.

وتطرح الواقعتان تساؤلات جديدة حول انتشار هذه الظاهرة وخطورتها، لاسيّما حين تحدث تحت منشآت حكومية يفترض أن تكون في مأمن من مثل هذه الانتهاكات.