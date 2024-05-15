بورتريه الملك تشارلز يثير التساؤلات ويشعل نظرية المؤامرة (صور)
كشف الملك تشارلز، الثلاثاء، عن أول صورة بورتريه له منذ تتويجه في مايو/أيار العام الماضي، وتلقت ردود فعل متباينة، مع إطلاق البعض اسم "شيطان الجحيم" على البورتريه.
تُظهر الصورة، التي رسمها الفنان جوناثان يو، الملك وهو وسط بركة قرمزية، مع فراشة ملك واحدة تجلس على كتفه.
ووفقا للقصر، فإن الصورة، التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 6 أقدام، تم رسمها على مدى ثلاث سنوات، وتُظهر الملك وهو يرتدي زي الحرس الويلزي.
تم نشر الصورة على صفحة Instagram الرسمية للعائلة المالكة. ويبدو أن هذه اللوحة الدرامية، التي تهيمن عليها ظلال اللون الأحمر، قد أصابت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بخيبة أمل، إذ وصفها الكثيرون بأنها "شيطانية".
وأرفق غراهام ألين صورة البورتريه بتعليق على منصة إكس قال فيه: "كشف الملك تشارلز عن أول صورة بورتريه له منذ تتويجه. إنه أبشع شيء رأيته على الإطلاق".
فيما ذهب حساب باسم فيجين فور بليند إلى أبعد من مجرد السخرية متبعا نظرية المؤامرة، إذ ألصق صورة البورتريه بشكل يظهر وجه الشيطان، في اتهام للرسام جوناثان يو بأنه تعمد ذلك، إضافة إلى تعمده استخدام لون "الجحيم".
وقال الحساب في تغريدته على إكس: "إذا قمت بعكس صورة الملك تشارلز، فلاحظ الشكل الموجود في المنتصف المخفي على مرأى من الجميع".
وأعرب حساب باسم اند ويكنس عن انزعاجه من الرسم، معلقا: "كشف الملك تشارلز للتو عن أول صورة رسمية له منذ التتويج. ما هذا بحق الجحيم؟".
أما مات وولاس فقال: "ماذا تلاحظ في هذا الفيديو للملك تشارلز وهو يكشف النقاب عن صورته الجديدة؟ إنهم لا يحاولون إخفاء ذلك بعد الآن".
وقال الرسام جوناثان يو إن اللوحة، التي كانت مغمورة بظلال من اللون الأحمر، أصابت تشارلز بالدوار عندما رآها للمرة الأولى، وإنه تفاجأ في البداية بلونها القوي، ولكن بعد ذلك تقبلها.
ومثل معظم اللوحات الملكية الرسمية، تحتوي اللوحة على العديد من التفاصيل المخفية والإيماءات الدقيقة لدور الملك كرئيس للدولة في المملكة المتحدة، ونسبه الملكي، وعواطفه الشخصية، مثل زي تشارلز الأحمر الزاهي المستوحى من الحرس الويلزي، وهو فوج من الجيش البريطاني.
واستخدم اللون الأحمر في الزي الرسمي وبقية اللوحة بمثابة إشارة إلى التراث الملكي لتشارلز، إذ يظهر اللون غالبًا في العديد من اللوحات الملكية التاريخية، وتلاشى الزي العسكري على خلفية اللوحة القماشية المطلية باللون الأحمر عن قصد، إذ أوضح يو أن الزي الأحمر لتشارلز امتزج بشكل مقصود مع الطلاء الأحمر الذي غطى معظم القماش.
واختار تلاشي الزي الرسمي وإبقاء وجه تشارلز واضحًا؛ للسماح للمشاهدين بالشعور بالارتباط بالملك كشخص، بدلًا من تحويل انتباههم من خلال شعاراته.