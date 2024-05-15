بورتريه الملك تشارلز يثير التساؤلات ويشعل نظرية المؤامرة (صور)

كشف الملك تشارلز، الثلاثاء، عن أول صورة بورتريه له منذ تتويجه في مايو/أيار العام الماضي، وتلقت ردود فعل متباينة، مع إطلاق البعض اسم "شيطان الجحيم" على البورتريه.

تُظهر الصورة، التي رسمها الفنان جوناثان يو، الملك وهو وسط بركة قرمزية، مع فراشة ملك واحدة تجلس على كتفه.

ووفقا للقصر، فإن الصورة، التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 6 أقدام، تم رسمها على مدى ثلاث سنوات، وتُظهر الملك وهو يرتدي زي الحرس الويلزي.

تم نشر الصورة على صفحة Instagram الرسمية للعائلة المالكة. ويبدو أن هذه اللوحة الدرامية، التي تهيمن عليها ظلال اللون الأحمر، قد أصابت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بخيبة أمل، إذ وصفها الكثيرون بأنها "شيطانية".

وأرفق غراهام ألين صورة البورتريه بتعليق على منصة إكس قال فيه: "كشف الملك تشارلز عن أول صورة بورتريه له منذ تتويجه. إنه أبشع شيء رأيته على الإطلاق".