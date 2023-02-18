خبيرة مصرية تكشف خفايا التحنيط زمن الفراعنة

غموض كبير لا يزال يحيط بجوانب كثيرة من الحضارة الفرعونية، فرغم حرص المصري القديم على تدوين الحياة اليومية على جدران المعابد، إلا أن هناك أمورًا ظلت غامضة لم يستطع العلم الحديث كشف طلاسمها، ولعل من أبرز تلك المناطق الغامضة عملية التحنيط التي فضَّل المصري القديم أن يحتفظ بأسرارها وعدم تدوينها، كونها كانت عملية مقدسة تقتصر على الأسر الحاكمة.

وبمرور الأيام، وبفضل رغبة بعض العلماء والمتخصصين في معرفة أسرار تلك الحضارة العظيمة التي امتدت إلى آلاف السنين، حاولت "إرم نيوز" كشف بعض تلك الأسرار في حوار مع العالمة المصرية سحر سليم، المتخصصة في هذا المجال.

صدفة قادت الدكتورة سحر سليم رئيسة قسم الأشعة التشخيصية بكلية طب قصر العيني إلى أن تصبح واحدة من الأسماء العالمية اللامعة بحكم تخصصها في دراسة الآثار والمومياوات الفرعونية، بعدما فوجئت باستقدام مومياء مصرية لدراستها في أحد المستشفيات في كندا خلال أول يوم لها في الدراسة هناك لتقرر من بعدها التخصص في هذا المجال، وتوظف العلوم الحديثة في كشف أسرار الحضارة الفرعونية التي لا تزال الأجزاء الغامضة منها أكبر بكثير من المعلن، ودرست بالفعل 40 مومياء ملكية شغلت أسرارها العالم.

"إرم نيوز": بحكم عملك فحصت مئات المومياوات الفرعونية، فما أغرب الحالات التي واجهتكِ خلال تلك الرحلة؟

سليم: المصري القديم لم يقم بتحنيط مومياء مثل الأخرى، حيث لا يوجد مومياء واحدة مماثلة تمامًا لمومياء أخرى، فهناك اختلافات، حيث إن المصري القديم كان ينهج المنهج التجريبي في التحنيط، ما جعل هناك اختلافات كبيرة في عملية التحنيط مع اختلاف الحقب الزمنية، فمثلًا، عصر الدولة القديمة، غير فترة الاحتلال الروماني أو الهكسوس، كل هذا غير في شكل تلك العملية.

"إرم نيوز": ما الاختلافات التي صنعتها تلك الحقب؟

سليم: العهد القديم قبل 5 آلاف عام قبل الميلاد كان يعد بداية علم التحنيط، وكان ازدهاره مع المملكة الحديثة التي كان منها مومياء توت عنخ أمون ومومياء رمسيس الثاني، وشهدت تلك الفترة تطورًا كبيرًا، فخلالها شاهدنا تقنيات مثل سحب المخ عبر فتحة صغيرة جدًا من الأنف، في عملية تشبه إلى درجة كبيرة عملية إزالة الأورام من المخ عن طريق الأنف حاليًا.