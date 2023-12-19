"مارفل" تستبعد جوناثان ميجورز بعد إدانته بالاعتداء

استبعدت أفلام "مارفل" نجم هوليوود الصاعد الممثل جوناثان ميجورز، من دور الشرير في أفلامها، بعد إدانته الاثنين بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة، بعد محاكمة في نيويورك، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية ومصدر مقرب من القضية.

وأدين الممثل البالغ 34 عاما، والذي أدى دور البطولة في فيلم "كريد 3" ولعب دور كانغ في عالم مارفل (ديزني)، بارتكاب اعتداء من الدرجة الثالثة، وهو المستوى الأقل خطورة لهذا النوع من التهم، ومضايقات، من جانب هيئة محلفين من ستة أشخاص. وتمت تبرئته من تهمتين أخريين.

ومن المقرر النطق بالحكم عليه، الذي قد يصل إلى السجن لمدة عام، في 6 شباط/فبراير. لكنّ استوديوهات "مارفل" قررت التوقف عن العمل مع الممثل، وهو ما أكده مصدر مطلع على الملف.

وأوقف الممثل في 25 آذار/مارس بعد مشاجرة في السيارة مع حبيبته السابقة غريس جباري، التي أدلت بشهادتها أثناء المحاكمة في محكمة مانهاتن.

وبحسب شهادتها، فقد هاجمها الممثل ليسحب منها الهاتف بعد مشاجرة في السيارة، فأمسك بذراعها بعنف وضرب رأسها. ودفع محامو جوناثان ميجورز ببراءته الكاملة.

وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، إن المحاكمة أظهرت على العكس من ذلك أن جوناثان ميجورز "اعتاد" على ممارسة "ضغوط نفسية وعاطفية" على صديقته؛ ما أدى إلى الهجوم في 30 آذار/مارس.

وقبل محاكمته، كان من المقرر أن يظهر ميجورز في فيلمين مقبلين من عالم مارفل، هما "أفنجرز: ذي كانغ دايناستي" و"أفنجرز: سيكرت وورز".