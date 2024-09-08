روجينا ترد على اتهامها بالحصول على "بطولات درامية" بسبب زوجها

علقت الفنانة المصرية روجينا على اتهامها بالحصول على البطولات المطلقة في أكثر من مسلسل بالسنوات الأخيرة استغلالًا لاسم زوجها نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، مؤكدة أنها تستحق ما وصلت إليه عن جدارة.

وقالت الفنانة المصرية في تصريحات للصحافة المحلية "أستحق البطولة المطلقة؛ لأنني اشتغلت كتير ولكل مجتهد نصيب، وأنا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، واشتغلت مع مخرجين كتير في حياتي منذ البدايات".

وأضافت "الناس أحرار في أقوالهم وأنا كمان حرة في دماغي، التمثيل مهنتي وموهبتي ودراستي، وبشتغله من وأنا عندي 18 سنة".

وسبق أن ردت روجينا على الانتقادات التي وجهها لها مواطنها الناقد الفني طارق الشناوي؛ بسبب الأعمال التي قدمت فيها بطولة مطلقة، قائلة إن "نقده غير منصف"، و"يدل على أنه لم يشاهد تلك الأعمال".

وأضافت روجينا خلال لقاء إذاعي "أنا لست ضد النقد، فالنقد جزء من المجال الفني، أما بالنسبة لطارق الشناوي فأنا أحترمه، ولكن انتقاداته تكشف أنه لم يتابع أعمالي".

ودللت الفنانة المصرية أن الشناوي "ذكر في إحدى مقالاته أنني قدّمت 3 أعمال بطولة مطلقة، على حين هي 4: "سر إلهي"، و"ستهم"، و"انحراف"، و"بنت السلطان"، وهذا دليل على أنه لم يتابعها من الأساس".

ولفتت إلى أنها انتظرت أن ينتقدها بـ"طريقة علمية"، مضيفة: "استنيت يقول عملت الشخصية بطريقة مش حلوة، بس كده هو قال رأيه الشخصي وليس النقدي، ورأيه هو حر فيه".