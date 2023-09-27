أعمال نهب في مدينة أمريكية تطال أجهزة آيفون 15

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد ألقت شرطة المدينة القبض على أكثر من 20 شابا ملثمًا، شاركوا مع مئات آخرين في أعمال النهب، التي طالت أجهزة آيفون 15 الجديدة، إلى جانب متاجر رياضية وإلكترونية.

وكانت أعمال نهب وعنف اندلعت في 27 حزيران/يونيو الفائت في فرنسا، إثر مقتل شاب من أصول مهاجرة، يدعى نائل، على يد الشرطة؛ بزعم عدم امتثاله لأوامر التوقف.

وتطورت هذه الحادثة إلى شغب وحرق واشتباكات مع الشرطة في أكثر من منطقة ومدينة فرنسية، قبل أن تتحول إلى أعمال نهب للمتاجر الفخمة.