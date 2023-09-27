أعمال نهب في مدينة أمريكية تطال أجهزة آيفون 15
طالت أعمال نهب جماعية في مدينة فيلادلفيا، بولاية بينسلفانيا الأمريكية، العديد من المتاجر، في مشهد أعاد إلى الأذهان أعمال النهب التي وقعت في فرنسا قبل 3 أشهر.
ووقعت الأحداث، مساء أمس الثلاثاء، عقب احتجاج سلمي على قرار أحد قضاة المدينة بإسقاط تهم القتل بحق ضابط شرطة أردى أحد السائقين بإطلاق النار عليه، وأثارت الحادثة موجة احتجاجات كبيرة.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد ألقت شرطة المدينة القبض على أكثر من 20 شابا ملثمًا، شاركوا مع مئات آخرين في أعمال النهب، التي طالت أجهزة آيفون 15 الجديدة، إلى جانب متاجر رياضية وإلكترونية.
وكانت أعمال نهب وعنف اندلعت في 27 حزيران/يونيو الفائت في فرنسا، إثر مقتل شاب من أصول مهاجرة، يدعى نائل، على يد الشرطة؛ بزعم عدم امتثاله لأوامر التوقف.
وتطورت هذه الحادثة إلى شغب وحرق واشتباكات مع الشرطة في أكثر من منطقة ومدينة فرنسية، قبل أن تتحول إلى أعمال نهب للمتاجر الفخمة.