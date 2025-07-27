راين غوسلينغ ينقذ الأرض في "بروجكت هايل ماري"

قدّم راين غوسلينغ السبت تجربة غامرة لجمهور ملتقى "كوميك كون"، حيث عرض مغامرته الفضائية الجديدة "بروجكت هايل ماري" Project hail mary قبل طرح هذا الفيلم في صالات السينما الأمريكية العام المقبل.

وكشف الممثل الأمريكي عن لقطات جديدة من العمل الذي يُجسّد فيه شخصية رايلاند غريس، وهو أستاذ علوم يُجنّد لإنقاذ الأرض من تهديد شمسي.

وقال الممثل إن هذا البطل رجل "عادي" و"مرعوب"، لكنه "يجد الشجاعة للمضي قدمًا خطوةً بخطوة".

من المقرر طرح الفيلم في دور السينما الأمريكية في آذار/ مارس 2026، وهو مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب آندي وير الذي سبق أن حُوّلت روايته الأخرى "ذي مارشن" إلى فيلم من بطولة مات ديمون.

وقال راين غوسلينغ "كنتُ أعلم أن العمل سيكون رائعًا لأنه من توقيع آندي، لكن لم أكن مهيئًا لما فعله هذه المرة".

وأضاف "لقد اصطحبني إلى أماكن لم أزرها من قبل، وأراني أشياء لم أرها من قبل، كان الأمر مؤثرًا ومضحكًا، لم يُبهرني فحسب، بل أذهلني".

وخلال العرض، اعتبر المؤلف أنه من "المدهش" رؤية روايته تنبض بالحياة، واكتشاف "الطبقات المتعددة لهذه الشخصية" التي ابتكرها على الشاشة.

وسلط مخرجا الفيلم فيل لورد وكريستوفر ميلر الضوء على تحديات تصوير حبكة تدور أحداثها بشكل رئيس داخل مركبة فضائية.

وقال ميلر "كان علينا صنع مركبة فضائية كاملة في وضعين للجاذبية، ثم بناء هذا النفق الضخم بكامل حجمه".

وأضاف "من الجنون بناء نفق بطول يناهز 30 مترًا على مساحة المسرح بأكمله"، وإضاءته بالعديد من الأضواء لمحاكاة "انعكاس ضوء الشمس في كل مكان" بالداخل.

وفي الفضاء، ينسج البطل رايلاند غريس علاقة صداقة مع "روكي"، وهو كائن فضائي قوي البنية.

وأكد ميلر أن "هذه العلاقة.. هي جوهر الفيلم".

وقد بدا الجمهور راضيًا عن المشاهد الأولى من العمل.

وقالت أبريل رودريغيز، إحدى مُحبي الرواية "أحببتُها! عندما رأيتُ تفاعلهما، كانت لديّ رؤية مُختلفة في خيالي، لكنني أحببتُ ذلك حقًا!".

ستار تريك

في وقتٍ سابق، استضاف ملتقى "كوميك كون" الذي ينهي فعالياته الأحد عالم "ستار تريك" الذي أتاح للمُعجبين الاطلاع على صور من المسلسلات المقبلة.

وفاجأ المسلسل التلفزيوني "ستار تريك: سترينج نيو وورلدز" المُعجبين بالكشف عن حلقة من موسمه الرابع جرى إنجازها بالكامل من الدمى.

كذلك، كُشف خلال العرض الذي أقيم السبت عن "ستار تريك: ستارفليت أكاديمي"، وهو مسلسل جديد من المُقرر عرضه لأول مرة العام المُقبل على منصة "باراماونت بلس".

وتدور أحداث المسلسل في القرن الثاني والثلاثين، بعد أحداث "ستار تريك: ديسكفري"، في مدرسة تقع في ضواحي سان فرانسيسكو.

وتلعب الممثلة هولي هانتر دور نهلة آكي، وهي عميدة الأكاديمية وقائدة مركبة "يو إس إس أثينا".

وأوضحت الممثلة "كان مثيرًا جدًا للاهتمام أن أتلقى عرضًا لأودي شخصية قائدة مركبة، ولكن أيضًا أن أجمع بين ذلك وبين دور عميدة الأكاديمية".

وأضافت "القائدة موجودة لتحليل حالات الطوارئ ثم تفويض المهام، أما عميدة الجامعة فتتولى التوجيه والتعاون وإظهار التعاطف الكبير، لقد كان مزيجًا رائعًا من الأدوار".