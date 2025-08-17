تلفزيون النهار: زلزال قوته 5.8 درجة يهز ولاية تبسة بالجزائر
logo
منوعات

الأمن الأردني يكشف تفاصيل فيديو لشخص مقيد من ذويه

الأمن الأردني يكشف تفاصيل فيديو لشخص مقيد من ذويه
مديرية الأمن العام الأردني
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 8:10 م

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أنّ إدارة حماية الأسرة استقبلت شكوى تقدّم بها شخص وأخته بتعرّضهما للاعتداء من قبل والدهما وإخوتهما، فقد تم التحقيق في القضية وعرض الشخصين على الطبيب الشرعي، وجرى ضبط الأطراف كافة وإحالتهم إلى القضاء.

أخبار ذات علاقة

الأمن الأردني يضبط سائقاً سمح لابنه الحدث بقيادة حافلة (فيديو)

الأمن الأردني يضبط سائقاً سمح لابنه الحدث بقيادة حافلة (فيديو)

 وكشف أنّ الفيديو الذي نشره المشتكي وظهر فيه مقيداً بواسطة حبال ومتعرّضًا لاعتداء نفسي وجسدي هو قديم منذ عدّة أشهر وجرى ضبطه وإرفاقه مع القضية وإرساله للقضاء.

فيما فتحت دراسة اجتماعية لدى إدارة حماية الأسرة لمتابعة الحالة الاجتماعية للمشتكين وتقديم الخدمات اللازمة لهما.

أخبار ذات علاقة

الأمن الأردني يوضح تفاصيل مشاجرة داخل أحد المساجد في عمان (فيديو)

الأمن الأردني يوضح تفاصيل مشاجرة داخل أحد المساجد في عمان (فيديو)

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC