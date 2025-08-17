الأمن الأردني يكشف تفاصيل فيديو لشخص مقيد من ذويه

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أنّ إدارة حماية الأسرة استقبلت شكوى تقدّم بها شخص وأخته بتعرّضهما للاعتداء من قبل والدهما وإخوتهما، فقد تم التحقيق في القضية وعرض الشخصين على الطبيب الشرعي، وجرى ضبط الأطراف كافة وإحالتهم إلى القضاء.

وكشف أنّ الفيديو الذي نشره المشتكي وظهر فيه مقيداً بواسطة حبال ومتعرّضًا لاعتداء نفسي وجسدي هو قديم منذ عدّة أشهر وجرى ضبطه وإرفاقه مع القضية وإرساله للقضاء.

فيما فتحت دراسة اجتماعية لدى إدارة حماية الأسرة لمتابعة الحالة الاجتماعية للمشتكين وتقديم الخدمات اللازمة لهما.