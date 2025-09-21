مصر.. جدل بسبب صورة وكيل وزارة التعليم "نائمًا" خلال مبادرة حكومية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة واسعة من الجدل والتفاعل، عقب تداول صورة لوكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة قنا، هاني عنتر، ظهر فيها جالسًا على مقعده في وضعية تُوحي بالنوم، وذلك خلال مشاركته في فعالية رسمية أُقيمت صباح الأحد تحت عنوان "صحح مفاهيمك"، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الصورة، التي انتشرت بسرعة على منصات التواصل، أثارت ردود فعل متباينة بين السخرية والانتقاد، خاصة أنها التُقطت خلال فعالية توعوية تربوية يُفترض أن تتطلب درجة عالية من اليقظة والانتباه، مما دفع العديد من المتابعين إلى انتقاد ما وصفوه بـ"النوم في وقت يستوجب التركيز"، خصوصًا في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد في مصر.

من جانبه، نفى هاني عنتر ما تم تداوله حول نومه أثناء الفعالية، موضحًا في تصريحات إعلامية أن الصورة التُقطت خلال ما وصفه بـ"لحظة صمت وتأمل"، مشيرًا إلى أنه كان يتفكر في أوضاع المدارس داخل المحافظة، خاصة بعد افتتاح مدرسة جديدة بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا.

وأكد وكيل الوزارة أنه كان قد بدأ جولة تفقدية منذ ساعات الصباح الأولى لعدد من المدارس بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، وكان من المشاركين في افتتاح المدرسة المشار إليها.

كما أشار إلى أنه وصل إلى مقر الفعالية قبل بدايتها بساعة ونصف، ما يدل على التزامه الكامل بالمشاركة في الفعالية.

وأعرب عنتر عن استغرابه من تركيز الرأي العام على صورته الشخصية، بدلًا من تسليط الضوء على مضمون الفعالية وأهدافها، أو الإشادة بافتتاح المدرسة الجديدة.

وأكد أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع، داعيًا إلى التركيز على الرسالة التربوية التي تحملها مثل هذه الفعاليات.