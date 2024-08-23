أدى انهيار شرفة (بلكونة) متهالكة، في إحدى العمائر السكنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخميس، بحياة عامل بناء وإصابة زميليه بعدة إصابات.

وقالت مصادر محلية: "في الوقت الذي كان يقوم أحد عمّال البناء برفقة زميليه، العمل على ترميم شرفة متهالكة في إحدى العمائر السكنية بمديرية المعلا، والتي يبدو لم تتحمل عملية الترميم، لتنهار وتسقط من الطابق الرابع، ما تسبب بوفاة العامل، وإصابة مرافقيه".

وذكرت المصادر، بأن: "العامل الذي لقيَ حتفه، سقط إلى الأرض مباشرة ليفارق الحياة فورًا، بينما سقط زميلاه إلى شرفة المنزل الواقعة في الدور الثالث، أسفل الشرفة التي وقعت بهم، ليسقط عليهما أحجار وبقايا الشرفة المتهالكة؛ ليعرضهما ذلك لإصابات وجروح متفرقة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى الموجود في المديرية ذاتها".

وتداول ناشطون يمنيون، صورًا تُظهر آثار دماء العامل المتوفى على أرض الشارع في موقع سقوطه، ومطرقته التي كان يعمل بها، وقد سقطت إلى جواره، ما أثار حزنًا بين المتابعين بسبب النهاية المأساوية للعامل.

وتعاني معظم المباني السكنية في الشارع الرئيسي في مديرية المعلا، الممتد على طول نحو 2/كم، وأحد أشهر الشوارع على مستوى المحافظة، والمُشيّد في أوائل خمسينيات القرن الماضي، من قبل قوات الاحتلال البريطاني، حالة مهترئة ومتهالكة للغاية.

وشهد أوائل الشهر الجاري، سقوط 3 شرفات من أدوار متتابعة في عمارة سكنية واحدة، إلا أنها لم تسفر آنذاك عن سقوط أي ضحايا سواءً قتلى أم جرحى، لتُشكل الشرفات المهترئة والمتآكلة خطورة بالغة على حياة أهالي المنزل نفسه، والمارين أسفل تلك العمائر.

وتحركت السلطة المحلية في مديرية المعلا، نحو عمل خطة لإزالة تلك الشرفات، لا سيما المُعرّضة للسقوط في أي وقت، وفق استخدام آليات ووسائل مناسبة، تحمي العمال وكذلك المواطنين.

إلا أن السلطات المحلية تواجه في كثير من الأحيان رفضًا من ملاك تلك المنازل، بعدم السماح لهم بإزالتها.