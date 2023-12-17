وسط اتهامات بالتحيّز.. "ملكة جمال فرنسا" عشرينية بشعر قصير

على وسائل التواصل الاجتماعي، أبدى مستخدمون كثر رضاهم عن النتيجة، متجاهلين الانتقادات التي صورت اختيارها على أنه مسيّس.

وكتب أحد المعجبين بملكة جمال فرنسا الجديدة عبر منصة إكس "ربما لا تكون ملكة جمال فرنسا الجديدة رائعة في نظركم، لكنّ اعتبارها أنها تمثل تيار الـ ووك (ثقافة مناهضة أساسًا للتمييز والتحيز) لأنّ شعرها قصير... إنه أمر مثير للسخرية".

وكتب مستخدم آخر على المنصة عينها "إيف جيل هي ملكة جمال فرنسا 2024 الجديدة، وانتقاداتكم الخبيثة وغير المجدية لن تغير ذلك، إنها رائعة".

"تحيز جنسي"

ويأتي فوز جيل بعد أقل من أسبوع من صدور حكم قضائي أمر قناة "تي إف1" الفرنسية التي تنقل الحدث، وشركة إنتاج تلفزيوني مسؤولة عن تنظيم المسابقة الجمالية، بدفع تعويضات مالية لاثنتين من المتأهلات السابقات لنهائيات ملكة جمال فرنسا بسبب تصويرهما سرًّا وبثّ لقطات على الهواء تظهرهما عاريتي الصدر.

ووجدت المحكمة أن المرأتين تم تصويرهما في غرف تغيير الملابس من "دون إبلاغهما" بوجود كاميرات في المكان.

ودافعت أليكسيا لاروش جوبير، الرئيسة التنفيذية لشركة "بانيجاي فرانس" التي تمتلك علامة ملكة جمال فرنسا، عن المسابقة باعتبارها رمزًا "للنجاح" ووسيلة "صعود اجتماعي" للمتسابقات اللواتي أصبحن في ما بعد "سيدات أعمال أو طبيبات أو مخرجات سينمائيات".

ولفتت إلى أنه جرى "تحديث" معايير المسابقة، إذ لم يعد هناك حد أقصى لسن المشاركات اللواتي بات مسموحًا بأن يكنّ متزوجات أو متحولات جنسيًّا.

ولكن بالنسبة لمنتقدي الحدث، فإن تطور المسابقة لم يكن كافيًا.

ووصفت ميليندا بيزري، من رابطة حقوق الإنسان في ديجون، والتي دعت إلى مقاطعة الحفل، التغييرات في المسابقة بأنها "غسل نسوي".