المغرب.. أنغام وكارول سماحة تفتتحان الدورة 19 لمهرجان "موازين"
انطلقت الدورة التاسعة عشر لمهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب، أمس الجمعة، بعدد من الحفلات الغنائية، كان من أبرز نجومها المصرية أنغام، واللبنانية كارول سماحة، وفق وكالة "رويترز".
وقدمت أنغام حفلها على مسرح النهضة المخصص للموسيقى العربية بصحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، لكن مع حضور جماهيري متواضع مقارنة بالدورات السابقة للمهرجان الأضخم موسيقيا في المغرب.
ولم يكن الإقبال كبيرا مساء الجمعة على مسرح السويسي المخصص للموسيقى العالمية، وكذلك مسرح شاطئ سلا المخصص لفناني المغرب، بينما كان الحضور في مسرح محمد الخامس الذي أقيم عليه حفل اللبنانية كارول سماحة جيدا.
لكن حجم الإقبال لم يكن عائقا أمام الجمهور الذي حضر حفل أنغام، وحرص على رؤيتها على المسرح والتفاعل معها غناء وتصفيقا، إذ قدمت باقة من أشهر أغانيها مثل (بخاف أفرح) و(أتمناله الخير) و(يا ريتك فاهمني) و(أساميك الكتيرة).
وقالت سيدة قدمت نفسها باسم أسماء: "صحيح أن الأوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام في ظل ارتفاع الأسعار الصاروخي، لكن هذا لا يمنع من الترويح عن النفس خصوصا أنني من محبي أنغام".
ويعد "موازين" من أكبر المهرجانات الموسيقية في المغرب وشمال أفريقيا، إذ ذكر المنظمون أن آخر دورة أقيمت في 2019 جذبت أكثر من مليوني زائر.
وعلى مسرح محمد الخامس، أطربت كارول سماحة جمهورها بأشهر أغانيها مثل (بحبك يا حبيبي) و(اسمعني)، كما أهدت أغنية خاصة للعزاب.
وقالت إن "الموسيقى هي الحياة، هي الفرح، وكم نحتاج نحن كشعوب للفرح والسعادة رغم كل شي عم يصير في المنطقة.. نحن بنتحدى الخوف والموت بهذه السهرة".
ويستمر المهرجان حتى 29 يونيو/ حزيران ببرنامج يشمل مجموعة من الفنانين العرب والأجانب، من بينهم اللبنانية هيفاء وهبي، والمصري محمد رمضان، واليمنية بلقيس، والمغربية سميرة سعيد، والأسترالية كايلي مينوج، والأمريكية كاميلا كابيو، والإسكتلندي كالفين هاريس.