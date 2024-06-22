المغرب.. أنغام وكارول سماحة تفتتحان الدورة 19 لمهرجان "موازين"

انطلقت الدورة التاسعة عشر لمهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب، أمس الجمعة، بعدد من الحفلات الغنائية، كان من أبرز نجومها المصرية أنغام، واللبنانية كارول سماحة، وفق وكالة "رويترز".

وقدمت أنغام حفلها على مسرح النهضة المخصص للموسيقى العربية بصحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، لكن مع حضور جماهيري متواضع مقارنة بالدورات السابقة للمهرجان الأضخم موسيقيا في المغرب.

ولم يكن الإقبال كبيرا مساء الجمعة على مسرح السويسي المخصص للموسيقى العالمية، وكذلك مسرح شاطئ سلا المخصص لفناني المغرب، بينما كان الحضور في مسرح محمد الخامس الذي أقيم عليه حفل اللبنانية كارول سماحة جيدا.